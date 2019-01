Serena Williams avanza a Cuartos de Final del Australian Open.

La tenista estadounidense Serena Williams estará jugando los Cuartos de Final del Asutralian Open, al vencer a la número uno del mundo de la ATP, la rumana Simona Halep por parciales de 6-0, 4-6 y 6-4.

Serena Williams avanza a Cuartos de Final del Australian Open.

Cabe destacar que Serena de 37 años de edad estará su título 24 de Grand Slam en el primer torneo de la temporada del tenis.

Serena Williams avanza a Cuartos de Final del Australian Open.

Serena va por su título 24 de Grand Slam

“Soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí”, dijo Serena al finalizar.

Serena Williams avanza a Cuartos de Final del Australian Open.

En caso de alzarse con el título del Abierto de Australia, le menor de las Williams estará igualando a la australiana Margaret Court en títulos de Grand Slam. En la siguiente ronda enfrentará a la checa Karolina Pliskova (séptima del ranking de la ATP).