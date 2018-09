"Sentí que no podía respirar", Federer habla de su eliminación en el US Open

La edición 2018 del US Open se encuentra siendo dominada por un tema inesperado que modificó por completo el ambiente habitual de una de las competencias más resaltadas del circuito. La competición de tenis está acompañada de una prueba de supervivencia a raíz de las extremas condiciones climáticas que golpean a Nueva York. Roger Federer puede dar fe de eso.

"Es una de las primeras veces que me sucede. Hacía mucho calor esta noche. Sentí que no podía respirar. No había circulación de aire en absoluto", reveló el suizo al momento de que entró a la sala de prensa del Estadio Arthur Ashe alrededor de la 1:30 de la mañana y con unos parámetros climáticos todavía extremos.

El actual número 2 del circuito quedó fuera en los Octavos de Final frente al australiano John Millman 3-6, 7-5, 7-6 (7), 7-6 (3) en tres horas y 33 minutos, pero de igual manera no pudo ganarle a la elevada temperatura: más de 30° y 80% de humedad, en un duelo que empezó pasadas las 9 de la noche.

"Por alguna razón sólo luché contra las condiciones de esta noche. Es una de las primeras veces que me sucede. Cuando te sientes así, todo está acabado. He entrenador en condiciones más duras. Algunos días simplemente no es el día en el que el cuerpo puede sobrellevarlo", admitió el tenista de 37 años que tuvo un ventilador en su banquillo en el partido para poder mitigar los efectos del calor.

"Yo creo cuando el techo está cerrado, no hay circulación de aire en el estadio. Creo que eso hace que sea un US Open totalmente diferente. Las condiciones quizás son más lentas este año. Además, tienes la ropa mojada, mojando todo. Intentas jugar y todo se vuelve más lento a medida que buscas los golpes ganadores", aclaró.

Millman es un deportista de 29 años que ocupa un 49 del mundo como mejor ranking y logró en Estados Unidos una de las victorias más importantes de su trayectoria, tomando en cuenta que no acumula títulos en su carrera.

"Es bueno saber que es humano", realizó una broma acerca del suizo.

Lugar de nacimiento como punto a favor

Federer mandó elogios a su rival, pero resaltó en su lugar de nacimiento –Brisbane, Australia– como un punto a favor para enfrentar las condiciones del clima.

"Me encanta su intensidad. Él proviene de uno de los lugares más húmedos de la tierra".

"Sabía que estaba en un contexto difícil. Tal vez cuando sientes eso empiezas a perder oportunidades. Pero… En algún momento también estaba contento que el partido hubiera terminado", admitió.