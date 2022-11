Senegal vs Holanda: Ver en vivo el partido del Mundial

El último duelo de la jornada uno por el Grupo A se disputará este lunes en el encuentro de Senegal vs Holanda, cerrando así la participación en estos primeros cruces del Mundial Qatar 2022, al menos con respecto a este sector.

Los senegaleses no son cualquier cosa, llegan como los actuales campeones de la Copa Africana de Naciones, y con una motivación muy grande detrás de ellos, pero también tienen el problema de haber perdido a Sadio Mané por una lesión.

Países Bajos, por su parte, ha estado muy callada en los últimos años, pero poco a poco se ha asentado como uno de los equipos más poderosos y con mejor nivel no solamente en Europa, sino en todo el mundo; ahora representan el mayor peligro de este grupo.

Con todos estos factores es que se podrá disfrutar de uno de los mejores encuentros que ofrece esta jornada del lunes, pues el partido puede estar lleno de sorpresas y en La Verdad Noticias te contamos cómo disfrutar de él y verlo en vivo.

Ver en vivo Senegal vs Holanda

Así será el partido

Uno de los problemas que tendrán todos los que quieran sintonizar los partidos de este lunes, es que todos ellos serán transmitidos de manera exclusiva por la señal de Sky, por tanto, está restringido para aquellos que no tengan contratado este sistema de pago.

Sin embargo, aquí puedes seguir en vivo todas las acciones del encuentro entre ambas naciones, que marcan el inicio de su participación en la Copa del Mundo Qatar 2022, que durante el domingo vio como Ecuador humillaba al anfitrión.

Duelos restantes para el lunes

Estados Unidos debuta este lunes

Luego de este partido, queda un encuentro más para disputarse en la jornada del lunes, con el Estados Unidos vs Gales que también estará en exclusiva por la señal de Sky, sin opción de verlo en televisión abierta o alguna app en línea.

Este será el mismo caso que el Senegal vs Holanda, donde ambos equipos se ven comprometidos a ganar el duelo para que Ecuador no se les despegue en la lucha por el liderato del Grupo A, donde los locales parecen no estar dentro de la pelea.

