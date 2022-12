Semifinal de Qatar 2022: Todo lo que tienes que saber de Argentina vs Croacia

El 13 de diciembre se llevará a cabo la primera semifinal de Qatar 2022, donde Argentina se medirá ante la Selección de Croacia en el estadio en el Estadio Lusail a las 13:00 horas. No es la primera vez que estos equipos se ven las caras, de hecho, se han cruzado 2 veces en las justas mundialistas y en 5 ocasiones en juegos amistosos.

En La Verdad Noticias te informaremos del historial de estos encuentros, para que sepas hacia qué lado se inclina la balanza. Respecto a los duelos mundialistas, estos se dieron en las Copas del Mundo de Francia 1998 y Rusia 2018. En el partido que se dio en Francia, la ‘Albiceleste’ se llevó el triunfo con un marcador de 1-0.

Sin embargo, en el pasado Mundial del 2018, el equipo de Luka Modric goleó 3 a 0 al conjunto de Messi, logrando llevarse el primer puesto del Grupo D y dejando a la escuadra sudamericana prácticamente eliminada de Rusia 2018. Por lo que, el antecedente mundialista de estos equipos se encuentra igualado.

¿Quiénes son los mejores jugadores de Argentina y Croacia?

Así como Argentina tendrá a su máximo goleador mundialista en la cancha, me refiero a Leo Messi, el equipo Croata también contará con su igual, Ivan Perisic. Por lo que, también están igualados en ello. Pero, Croacia podría tener una pequeña ventaja, pues Luka Modric, considerado el mejor centrocampista del mundo, también enfrentará a la ‘Albiceleste’.

¿Qué dijo el DT de Croacia sobre Argentina?

Así como el jugador Josip Juranovic afirmó que no hay que tenerle miedo a Argentina, Zlatko Dalić, el estratega del equipo de Croacia, declaró que, con controlar el juego de Messi, podrían vencer a la ‘Albiceleste’. Además, señaló que la ‘Pulga’ “no corre mucho” y que no sabe defender.

