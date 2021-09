Selección Mexicana podría fichar al argentino Alexis Canelo

La Selección Mexicana podría tener a otro argentino entre sus filas, ya que el delantero Alexis Canelo posiblemente será el siguiente fichaje para el equipo dirigido por Gerardo Martino. Recordemos que Rogelio Funes Mori, nacido en Argentina pero naturalizado mexicano, fue elegido para formar parte del Tri desde hace unos meses.

De acuerdo con el periodista Rafael Ramos, el DT de la Selección de fútbol de México estaría analizando la posible convocatoria de Alexis Canelo, quien actualmente juega en el Deportivo Toluca.

Aunque en el caso de Alexis, el jugador aún no está naturalizado como mexicano, sin embargo, ya tiene más de cinco años viviendo en México, de modo que podría comenzar con el proceso de naturalización. Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, la Selección Mexicana de Gerardo Martino actualmente se está preparando para formar parte de Qatar 2022.

Alexis Canelo quiere formar parte de la Selección Mexicana

El jugador sí quiere formar parte de la selección de México/Foto: Medio tiempo

El futbolista Alexis Canelo nunca fue convocado por la Selección de fútbol de Argentina, así que sí podría ser considerado para ingresar al Tri en cuanto obtenga la nacionalidad mexicana. Además, el delantero de Toluca ya había revelado sus deseos de formar parte de la selección de México.

Así lo reveló durante una entrevista con TUDN en febrero pasado: “No soy mexicano, no me naturalicé todavía, pero es un desafío que me encantaría. Me debo mucho a México que me ayudó a crecer y madurar como jugador. No veo con otros ojos vestir una camiseta de otra selección”, mencionó.

Pedro Alexis Canelo de 29 años nacido en San Miguel de Tucumán, Argentina, tras cuatro jornadas disputadas en el Apertura 2021, suma tres goles y una asistencia.

Convocados a la Selección Mexicana en eliminatorias

Ellos son los jugadores que han estado en los partidos del Tri/Foto: Twitter

Los convocados para la Selección Mexicana durante la fase clasificatoria de la Concacaf para la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 son:

Porteros : Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León), Jonathan Orozco (Xolos), Alfredo Talavera (Pumas).

: Guillermo Ochoa (América), Rodolfo Cota (León), Jonathan Orozco (Xolos), Alfredo Talavera (Pumas). Defensas : Néstor Araujo (Celta), Jesús Gallardo (Rayados), César Montes (Rayados), José Ramírez (León), Chaka Rodríguez (Tigres), Osvaldo Rodríguez (León), Jorge Sánchez (América), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Julio Domínguez (Cruz Azul).

: Néstor Araujo (Celta), Jesús Gallardo (Rayados), César Montes (Rayados), José Ramírez (León), Chaka Rodríguez (Tigres), Osvaldo Rodríguez (León), Jorge Sánchez (América), Gilberto Sepúlveda (Chivas), Julio Domínguez (Cruz Azul). Mediocampistas : Edson Álvarez (Ajax), Uriel Antuna (Chivas), Sebastián Córdova (América), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Jonathan dos Santos (Galaxy), Andrés Guardado (Betis), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Luis Romo (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Rayados), Rodolfo Pizarro (Inter Miami).

: Edson Álvarez (Ajax), Uriel Antuna (Chivas), Sebastián Córdova (América), Roberto Alvarado (Cruz Azul), Jonathan dos Santos (Galaxy), Andrés Guardado (Betis), Orbelín Pineda (Cruz Azul), Luis Romo (Cruz Azul), Carlos Rodríguez (Rayados), Rodolfo Pizarro (Inter Miami). Delanteros: Jesús Corona (Porto), Rogelio Funes Mori (Rayados), Henry Martín (América), Alexis Vega (Chivas).

Ellos estarán en la Selección Mexicana para los partidos de septiembre, aunque ya se han jugado dos de los tres previstos: Jamaica el 2 de septiembre donde el Tri ganó 2-1, Costa Rica el 5 de septiembre donde México también ganó 1-0. Y aún falta el partido contra Panamá el 8 de septiembre.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!