Selección Mexicana pagará por compromisos con el calendario oficial

La sanción de dos partidos de veto impuesta por FIFA a la FMF por el grito prohibido, hará que las Selecciones Mayores Varonil y Femenil a las que les toque pagar por sus compromisos en el calendario oficial.

Resulta que un malentendido originó el diario Reforma, cuya sección deportiva tituló en portada: “El colmo: ellas pagarían”, donde aseguraron que “la FMF pedirá a FIFA que sea el Tri Femenil el que pague el juego de veto por el grito homófobo en duelos del varonil”.

“La información no es correcta, estamos en contra de la portada de Cancha, no lo solicitamos y no lo haríamos”.