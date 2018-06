Selección Mexicana es mediocre y Osorio es el Genio: periodista colombiano

Luego de que la Selección Mexicana sorprendiera al mundo con la victoria ante la Selección de

Alemania y actual Campeona del Mundo, generando varias reacciones positivas a nivel mundial; de igual manera ha generado polémica y el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez le ha cargado en contra del Tri.

No solamente el triunfo de la Selección Mexicana generó halagos y buenas sensaciones, de igual manera le han llovido las críticas y cuestiones; toda vez que el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez dijo que Juan Carlos Osorio es el del mérito y que la Selección Mexicana es un equipo mediocre.

"No he metido a México todavía en ningún listado porque México cree que tiene una selección mejor que Brasil, según Hugo Sánchez, México está a la altura de España, de Argentina en los viejos tiempos, porque dice que es una de las selecciones más importantes del mundo. Qué cantidad de mentiras juntas las que mete Hugo Sánchez cada vez que puede. No, ese es un equipo mediocre, lleno de jugadores mediocres que solamente un técnico como el señor Juan Carlos Osorio puede organizar", comentó el cafetalero durante una transmisión en vivo de 'Win Sports'.

De igual manera el periodista colombiano dijo que Hugo Sánchez es un xenófobo, por las declaraciones del “Pentapichichi” de no estar de acuerdo que la Selección Mexicana sea dirigida por un extranjero.

"Él es xenóbofico con los colombianos, lo ha dicho, lo ha expresado repetidamente, dice que no acepta que un equipo como México o algo parecido y menciona a los grandes España, Argentina, Alemania, alguno de esos pueda tener un técnico colombiano", añadió.

Para finalizar el periodista colombiano Carlos Antonio Vélez dijo que espera dejen por fin trabajar a Juan Carlos Osorio.

"Yo no tengo en dónde escalonar a México, a ver si por lo menos en estos tres partidos dejan al señor tranquilo, puede hacer su trabajo tranquilo, porque jugadores en equipos top no tienen, no existen", comentó.