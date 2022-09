Selección Mexicana enfrentará a Irak previo a Qatar 2022

La Selección Mexicana buscará llegar con la mayor preparación posible a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Es por ello que durante su concentración en Europa se enfrentarán a Irak a fin de afrontar el encuentro ante Arabia Saudita de la mejor forma.

Mediante un comunicado en redes sociales, la Federación Mexicana de Futbol anunció que el encuentro se disputará el 9 de noviembre en el Estadio Montivili de Girona. El duelo será a puertas abiertas, por lo que la afición nacional podrá asistir a presenciar el encuentro entre estas selecciones.

"El encuentro servirá de preparación para la escuadra mexicana, que enfrentará en la fase de grupos de la Copa del Mundo Qatar 2022 a Arabia Saudita, dadas las condiciones y el estilo similar de juego entre Irak y el equipo saudita".

Este no será el único partido que tendrá la Selección Mexicana previo a que realice el viaje a Qatar, pues se enfrentará a Suecia el 16 de noviembre en el mismo recinto en donde se llevará a cabo el partido contra Irak.

Mundial Qatar 2022: Calendario, fechas, sedes y horario de todos los partidos

Luego del sorteo de la Copa del Mundo, se tenía previsto inaugurar el Mundial de Qatar 2022 el lunes 21 de noviembre, no obstante, la FIFA decidió adelantar un día y que el partido inaugural se llevara a cabo entre la selección local ante Ecuador para mantener la tradición de que el anfitrión o el Campeón del Mundo disputen el primer partido

Qatar vs Ecuador | Domingo 20 noviembre 2022 | 10:00 (México) | Al Bayt Stadium

El lunes 21 se mantienen los partidos Inglaterra vs Irán (7:00) y Estados Unidos vs Gales, (15:00). El Senegal vs Países Bajos movió su horario para las 19:00 horas tiempo local (10:00 AM México). La fase de grupos dará fin el viernes 2 de diciembre con los últimos partidos del Grupo G y H.

Juegos de México en Qatar 2022: Cuándo, dónde y a qué hora

México vs Polonia | 22 de noviembre | 10:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) | 974 Stadium.

México vs Argentina | 26 de noviembre | 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) | Lusail Stadium.

México vs Arabia Saudita | 30 de noviembre | 13:00 horas (tiempo de la Ciudad de México) | Lusail Stadium.

Mundial Qatar 2022: Calendario completo, horarios, sedes y fechas

Domingo 20 de noviembre | Jornada 1

Grupo A | Qatar vs Ecuador | Al Bayt Stadium | 10:00 horas México

Lunes 21 de Noviembre

Grupo B | Inglaterra vs Irán | Khalifa International Stadium | 7:00 horas México

Grupo A | Senegal vs Holanda | Al Thumama Stadium | 10:00 horas México

Grupo B | Estados Unidos vs Playoff UEFA | Ahmad Bin Ali Stadium |13:00 horas México

Martes 22 de noviembre

Grupo C | Argentina vs Arabia Saudita | Lusail Stadium | 4:00 horas México

Grupo C | México vs Polonia | Stadium 974 | 10:00 horas México

Grupo D | Dinamarca vs Túnez | Education City Stadium | 7:00 horas México

Grupo D | Francia vs Australia | Al Janoub Stadium| 13:00 horas México

Miércoles 23 de noviembre

Grupo F | Marruecos vs Croacia | Al Bayt Stadium | 4:00 horas México

Grupo E | Alemania vs Japón | Khalifa International Stadium | 7:00 horas México

Grupo E | España vs Costa Rica | Al Thumama Stadium | 10:00 horas México

Grupo F | Bélgica vs Canadá | Ahmad Bin Ali Stadium | 13:00 horas México

Jueves 24 de noviembre

Grupo G | Suiza vs Camerún | Al Janoub Stadium | 4:00 horas tiempo México

Grupo H | Uruguay vs Corea | Education City Stadium | 7:00 horas México

Grupo H | Portugal vs Ghana | Stadium 974 | 10:00 horas México

Grupo G | Brasil vs Serbia | Lusail Stadium | 13:00 horas México

Viernes 25 de noviembre | Jornada 2

Grupo B | Gales vs Irán | Ahmad Bin Ali Stadium | 4:00 horas México

Grupo A | Qatar vs Senegal | Al Thumama Stadium | 7:00 horas México

Grupo A | Holanda vs Ecuador | Khalifa International Stadium |10:00 horas México

Grupo B | Inglaterra vs Estados Unidos | Al Bayt Stadium | 13:00 horas México

Sábado 26 de noviembre

Grupo D | Túnez vs Australia | Al Janoub Stadium | 4:00 horas México

Grupo C | Polonia vs Arabia Saudita | Education City Stadium | 7:00 horas México

Grupo D | Francia vs Dinamarca | Stadium 974 | 10:00 horas México

Grupo C | Argentina vs México | Lusail Stadium | 13:00 horas México

Domingo 27 de noviembre

Grupo E | Japón vs Costa Rica | Ahmad Bin Ali Stadium | 4:00 horas México

Grupo F | Bélgica vs Marruecos | Al Thumama Stadium | 7:00 horas México

Grupo F | Croacia vs Canadá | Khalifa International Stadium | 10:00 horas México

Grupo E | España vs Alemania | Al Bayt Stadium | 13:00 horas México

Lunes 28 de noviembre

Grupo G | Camerún vs Serbia | Al Janoub Stadium | 4:00 horas México

Grupo H | Corea vs Ghana | Education City Stadium | 7:00 horas México

Grupo G | Brasil vs Suiza | Stadium 974 |10:00 horas México

Grupo H | Portugal vs Uruguay | Lusail Stadium | 13:00 horas México

Martes 29 de noviembre | Jornada 3

Grupo A | Holanda vs Qatar | Al Bayt Stadium | 9:00 horas México

Grupo A | Ecuador vs Senegal | Khalifa International Stadium | 9:00 horas México

Grupo B | Irán vs Estados Unidos | Al Thumama Stadium | 13:00 México

Grupo B | Gales vs Inglaterra | Ahmad Bin Ali Stadium | 13:00 horas México

Miércoles 30 de noviembre

Grupo D | Túnez vs Francia | Education City Stadium | 9:00 horas México

Grupo D | Australia vs Dinamarca | Al Janoub Stadium | 9:00 horas México

Grupo C | Arabia Saudita vs México | Lusail Stadium | 13:00 horas México

Grupo C | Polonia vs Argentina | Stadium 974 | 13:00 horas México

Jueves 1 de diciembre

Grupo F | Canadá vs Marruecos | Al Thumama Stadium| 9:00 horas México

Grupo F | Croacia vs Bélgica | Ahmad Bin Ali Stadium | 9:00 horas México

Grupo E | Costa Rica vs Alemania | Al Bayt Stadium | 13:00 horas México

Grupo E | Japón vs España | Khalifa International Stadium | 13:00 horas México

Viernes 2 de diciembre

Grupo H | Corea vs Portugal | Education City Stadium | 9:00 horas México

Grupo H | Ghana vs Uruguay | Al Janoub Stadium | 9:00 horas México

Grupo G | Camerún vs Brasil | Lusail Stadium | 13:00 horas México

Grupo G | Serbia vs Suiza | Stadium 974 | 13:00 horas México

