Selección Mexicana confirmó la convocatoria para el partido ante Chile

Este lunes 6 de diciembre la Selección Mexicana confirmó la lista de la convocatoria para el próximo partido amistoso que se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de diciembre; el duelo contra Chile se disputará en Austin, Texas, por lo que los aficionados esperan con ansias el partido.

El técnico del Tri, Gerardo Martino decidió elegir a nuevos elementos, pues por no ser fecha FIFA, no puede contar con jugadores del fútbol europeo, no pudo llamar a los jugadores del Atlas y León debido a la final del Torneo Apertura 2021 de la Liga MX.

Anteriormente te compartimos en La Verdad Noticias cómo luce el nuevo escudo rumbo al Mundial Qatar 2022. La nueva imagen del cuadro Tricolor dividió opiniones en las redes sociales, incluso algunos internautas recurrieron a su habilidad e ingenio para compartir varios memes.

Confirma la convocatoria de la Selección Mexicana

Convocatorio del Tri para el amistoso contra Chile

Uno de los elementos de equipo es Marcelo Flores, juvenil del Arsenal, mientras que confirmaron al portero Alfredo Talavera Díaz de Pumas, así como al guardameta Carlos Acevedo López del Santos Laguna y Luis Ángel Malagón Velázquez del Necaxa.

En defensa están los jugadores como Julián Araujo de LA Galaxy, Emilio Lara Contreras del América, Luis Alejandro Olivas Salcedo del equipo del Guadalajara, Israel Reyes Romero de Puebla, Salvador Retes Chávez del América así como Jordan Jesús Silva Díaz.

En mediocampistas están Erick Germaín Aguirre Tafolla del Monterrey, Erik Antonio Lira Méndez de Pumas, Carlos Uriel Antuna Romero del Guadalajara, así como Fernando Beltrán Cruz de las Chivas, Omar Antonio Campos Chapoya y Alan José Cervantes Martín del Campo del Santos.

Así como Francisco Sebastián Córdova Reyes del América, Marcelo Flores del Arsenal y Arturo Alfonso González González de Monterrey. Y los delanteros son Eduardo Daniel Aguirre Lara del Santos, Benjamín Ignacio Galdames Millán de Unión Española, Santiago Tomas Giménez de Cruz Azul, Mauro Alberto Lainez Leyva del América y Efraín Álvarez de LA Galaxy.

¿Cuándo juega México?

El equipo de México se enfrentará ante Jamaica en enero del 2022

Este miércoles 8 de diciembre tendrán un partido amistoso ante Chile, posteriormente el Tri se enfrentará contra Jamaica el 27 de enero del 2022, mientras que el 30 de enero tendrán un duelo ante Costa Rica, por lo que el equipo deberá realizar buenas jugadas en sus próximos partidos.

Cabe mencionar que el equipo de la Selección Mexicana ha sumado 14 unidades, mientras que Canadá lidera la tabla de posiciones con 16 puntos, seguido de Estados Unidos, pues tras sus derrotas contra Canadá y EU salió del Top 10 de FIFA.

