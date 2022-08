Selección Mexicana anuncia su segunda jersey para el Mundial Qatar 2022

A unos meses de iniciar el Mundial Qatar 2022 todos los equipos se preparan para llegar al 100 por ciento, entre ellos, la Selección Mexicana, pues ahora anunciaron la que será su segunda jersey para el torneo, con un diseño muy particular y novedoso.

Si bien la primera de color verde lleva meses en el mercado, la equipación secundaria no había tenido protagonismo, pues nadie se esperaba que se liberara tan pronto, pero la marca Adidas y la misma selección lo hicieron oficial.

La primera que anunciaron tiene el color verde típico que caracteriza al equipo nacional, con detalles en el pecho que hacen recordar a las vestimentas usadas por guerreros de culturas prehispánicas, y el nuevo logo del 'Tri'.

En La Verdad Noticias te presentamos el que será el segundo uniforme para el viaje a Medio Oriente, que cuenta con colores menos típicos, pero que igual lucen en la que será una equipación con diseños en toda la tela que portarán.

Así es el nuevo jersey de la Selección Mexicana

Lainez presumió la jersey

Para su nuevo uniforme, México portará una jersey de color blanco con detalles en rojo que resaltan a la vista por su belleza, además, en el cuello tiene un dibujo de lo que parece ser la serpiente de Quetzaltcóatl, para dotar de una identidad más fuerte al uniforme.

Varios han mostrado su alegría por el diseño, ya que rompe con lo anteriormente mostrado con el verde, todo todo era un diseño más sobrio y con menos detalle, pero que representaba fielmente a lo que es la Selección Mexicana.

Historia, lucha y tradición, esto es México. �� ����



Y en ����, buscaremos hacer historia a través de #ElOrigenQueNosUne. ���� ��

���� https://t.co/Zrq5ZhOSot#HechoDeLosMexicanos pic.twitter.com/Hy5JzSAjlm — Selección Nacional (@miseleccionmx) August 29, 2022

México se prepara para jugar con Paraguay

Zaldívar fue convocado de última hora

Ante lo cercano del Mundial, ya se preparan varios encuentros amistosos que ayudarán a mejorar la preparación, por ello, este miércoles jugarán contra Paraguay en Estados Unidos, aunque llenos de jugadores suplentes que buscan ganar un puesto.

Incluso, convocaron a Ángel Zaldívar por Henry Martín, debido a que el goleador de la Liga MX con el América se lesionó luego de su partido y no quieren arriesgarlo; además, sus estrellas europeas no podrán asistir al juego al no ser fecha FIFA.

