Selección Mexicana: ¿Qué necesita para llegar a Qatar 2022?

La Selección Mexicana es el equipo masculino representativo en las competiciones oficiales, su organización está a cargo de la Federación Mexicana de Fútbol, la cual está afiliada a la FIFA desde 1929 y es asociación fundadora de la Concacaf, creada en 1961.

El tricolor ha recuperado el liderato del Octagonal de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 después de derrotar a Honduras en la cancha del estadio Azteca para llegar a 11 unidades.

Ahora se ha dado a conocer que su siguiente prueba será enfrentar a El Salvador, en un estadio que suele ser complicado para el equipo nacional, por lo que será un gran reto para el equipo.

¿Qué necesita México para llegar a Qatar 2022?

Muchos saben que para que México consega boleto a la siguiente Copa del Mundo se requieren más de 21 puntos, es decir, 10 unidades le restan a México para asegurarlo, y con 19 tendría pie y medio al torneo que se realizará en el Medio Oriente el próximo año.

Es por eso que en un análisis, en caso de una victoria contra El Salvador y en la siguiente Fecha FIFA de Noviembre ante Estados Unidos, el conjunto de Gerardo Martino estaría asegurando un boleto directo al Mundial.

Ante este panorama, la Selección Mexicana ha corrido con la suerte que sus rivales directos han disputado puntos entre ellos y algunos no han podido ganar luego de cinco jornadas como Honduras y Jamaica.

Chofis se visualiza jugando con el Tricolor

Javier Chofis López

Javier Chofis López está viviendo, muy probablemente, el mejor momento de su carrera como futbolista con el San José Earthquakes.

"Es muy lindo verlos, tienen un equipazo y yo cuando los veo me visualizo estando ahí, entonces me motiva más verlos. Me da mucho gusto verlos jugar y creo que hoy en día en la Selección Mexicana hay un equipazo y hay para pelear por grandes cosas", reveló en entrevista con TUDN.

Cabe destacar que el mexicano suma 11 tantos en la actual temporada de la Major League Soccer (MLS), razones para alzar la mano para ser tomado en cuenta por la Selección Mexicana y poder ser parte de Qatar 2022.

