Se volvió "Loco", Sebastián Abreu arroja mesa a sus aficionados.

El delantero uruguayo Sebastián Abreu de 41 años de edad le hizo honor a su apodo, toda vez que se volvió “Loco” luego de haberle lanzado a sus aficionados una mesa.

El jugador de 41 años de edad del Audax Italiano, Sebastián Abreu mejor conocido como “El Loco” al finalizar el partido que empató su equipo sin goles, lanzó una mesas a los aficionados del equipo chileno en donde milita el charrúa.

Sebastián "El Loco" Abreu lanza mesa a sus aficionados.

Criticado por bajo rendimiento y con Audax peleando el no descenso en Chile, un grupo de fanáticos se metió con el ex delantero de Cruz Azul, América, Tecos, Tigres, Monterrey y Dorados; entre otros, a lo que el futbolista respondió de manera reprobable.

Sebastián Abreu se vuelve "Loco" y lanza una mesa en contra de sus aficionados

Uno de sus compañeros, Bryan Carrasco, intentó justificar la reacción de su compañero Sebastián “El Loco” Abreu.

"El árbitro esperó el córner de Antofagasta y dijo que era la última jugada. Pero después permite un segundo córner. Y cuando sacamos la pelota y me voy mano a mano, termina el partido. No todo es culpa de él. Reaccionamos así porque estamos últimos y no podemos ganar en nuestro estadio".

Audax Italiano está muy cerca de la zona de descenso, los hinchas se la agarraron con Abreu y el loco les revoleó una mesa. #FútbolChileno pic.twitter.com/6npDhPenX6 — En Una Baldosa (@enunabaldosa) 29 de abril de 2018

El Audax Italiano en donde milita Sebastián “El Loco” Abreu tiene un solo triunfo en un total de 11 partidos disputados en la liga chilena, sumando siete unidades y ubicándose en la última posición de la tabla en Chile.

Sebastián Abreu recibe premio por Récord Guinness ¿En cuántos equipos ha jugado “El Loco”?

El delantero uruguayo Sebastián “El Loco” Abreu ha sido galardonado con el premio por el Récord Guinnes por los múltiples equipos en los que ha jugado el charrúa, pero ¿en cuántos equipos ha jugado “El Loco”?

"Loco" Abreu recibe Récord Guinnes.

El delantero uruguayo Washington Sebastián Abreu Gallo de 41 años de edad, mejor conocido como “El Loco”; en la actualidad juega con el equipo chileno Audax Italiano y este jueves en Santiago fue premiado por el Récord Guinness como el futbolista con mayor número de equipos a lo largo de su carrera, con un total de 26 clubes en su trayectoria en el mundo del futbol.