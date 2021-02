“Se va a cagar muriendo el gordo”, se oye en AUDIOS de la muerte de Maradona

El pasado 25 de noviembre, La Verdad Noticias anunciaba que Diego Armando Maradona fallecía de un infarto a los 60 años de edad, en la localidad de Luján, Argentina. La noticia conmocionó al mundo y sobre todo a los amantes del fútbol.

Ahora, en medio de las investigaciones al neurocirujano de Armando Maradona, Leopoldo Luque, por homicidio culposo y a su psiquiatra, Agustina Cosachov, se han revelado audios y mensajes de los minutos previos a la muerte del '10', donde se puede oír relatar los momentos previos mientras los doctores intentaban reanimar a Diego.

La filtración también incluye mensajes donde el neurocirujano le manifiesta preocupado a la psiquiatra que le avisara si los familiares estaban enojados con él, a lo que ella le responde que no.

Audios filtrados de médicos de Madadona

Fueron 33 minutos de intercambio de mensajes de todo tipo entre Leopoldo y Agustina, en los que se pueden escuchar frases como: “Parece que está muerto, posta que está muerto” y “sí, boludo, parece que hizo un paro cardiorrespiratorio y se va a cagar muriendo el gordo. Ni idea que hizo. Yo estoy yendo para allá”.

"Se va a cagar muriendo el gordo": revelan audio de neurocirujano de Maradona antes de morir.

“Le empezamos a hacer la reanimación y recuperó un poco el tono. Digamos, recuperó un poco de la temperatura corporal. Todo eso, más o menos, fueron diez minutos. Que le hacíamos el RCP manual. Después llegó la ambulancia. Ahora están procediendo. No nos dicen cómo está la situación. Yo salí. No me dicen nada”, se escucha en uno de los mensajes de voz a la psiquiatra.

Por su parte, el comentarista deportivo Óscar Ruggeri dio su visión sobre los audios que se conocieron en los que el Doctor Leopoldo Luque y la Psiquiatra Agustina Cosachov intercambiaban mensajes en medio de la agonía de Diego Maradona.

Ruggeri sentenció: “Así no te referís a un amigo”, en alusión a la frase de Luque dónde asegura: “Se va a cagar muriendo el gordo”, al reanimar a Maradona.

“No es verdad que pase una cosa así, no lo puedo creer. Viste que dicen que los médicos son fríos, pero ese no era el caso, porque ese es típico de cuando decimos ‘lo usan’. Lo usan para estar en la foto y después desapareces. Para mí fue así”, se lamentó el exdefensor.

Y continuó: “Lo tenían, lo usaron, se hicieron conocidos…Ahora hay que ver eh. Estas cosas es así. Te gusta estar al lado de esto, ahora hay que bancársela, la que viene. No sé qué determinará la justicia pero hay que bancársela”.

Mientras tanto la hija del astro del fútbol, Gianinna Maradona, publicó en sus redes sociales varios mensajes polémicos sobre los mensajes de Luque y la psiquiatra: "Voy a ir uno por uno, yo viví cosas que no se las deseo ni siquiera a ellos". Esto después que se conocieran las charlas de los médicos el día de la muerte de su papá.

