Se rodea Mike Tyson de peleadores de la UFC en la AEW (VÍDEO)

Mike Tyson se presentó en la All Elite Wrestling (AEW), rodeado de peleadores de la talla de Henry Cejudo ex campeón de la compañía de Dana White, Rashad Evans and Vitor Belfort de la UFC para enfrentarse al ex campeón mundial de la liga élite, Chris Jericho.

El ex campeón de dos divisiones de Ultimate Fighting Championship (UFC), Henry Cejudo hizo su primera aparición en televisión desde que anunció su retiro cuando se unió a un grupo liderado por el gran boxeador Mike Tyson durante un altercado filmado para All Elite Wrestling (AEW) en TNT.

El combate cuerpo a cuerpo se transmitió el miércoles por la noche cuando el ex campeón de los pesos pesados Mike Tyson dirigió un grupo que incluía a Cejudo junto con otros veteranos de UFC Rashad Evans y Vitor Belfort en un enfrentamiento con Chris Jericho y su facción llamada "The Inner Circle".

En la transmisión Mike Tyson entró al cuadrilátero con su séquito de guardaespaldas de la UFC para encarar a Jericho quien tomó el micrófono y no perdió tiempo para enfrentar al ex campeón de los pesados.

Te puede interesar: Wanderlei Silva espera pelear contra Mike Tyson

Mike Tyson enfrentó a Chris Jericho en la AEW

Mike Tyson en la AEW contra Jericho

Luego de dimes y diretes Mike Tyson empujó a Jericho y este respondió llegando a los golpes donde tuvieron que entrar ambos grupos que acompañaban al boxeador y al luchador para la pelea terminará, desatándose el caos en la AEW.

AEW ha estado construyendo un encuentro entre Jericho y Tyson con esta "pelea" que ayuda a promover ese eventual enfrentamiento.

AEW filma sus shows en Florida, que es donde viven y entrenan Evans y Belfort. En cuanto a Cejudo, conoció a Tyson después de que el ex campeón de boxeo se convirtiera en un ávido seguidor del UFC.

Queda por ver si Cejudo, Evans y Belfort harán más apariciones en AEW, pero el trío definitivamente parecía que se estaban divirtiendo durante esta viñeta en particular.