Se revela la traición de Ronaldinho a un amigo

El centrocampista brasileño Kleberson, que actualmente milita en el Fort Lauderdale Strikers de Estados Unidos admitió que el crack mundial Ronaldinho le jugó una trampa cuando el tenía 24 años.

Se revela la traición de Ronaldinho a un amigo

El jugador de 38 años fue fichado por el Manchester United en 2003, procedente del Atlético Paranaense, no por el motivo de que le gustara Inglaterra, sino porque el astro gaucho le afirmó que el iba a fichar por los "Red Devils" y allí se toparían.

Se revela la traición de Ronaldinho a un amigo

"Ronaldinho me dijo que iría al Manchester. ¡Él siempre me decía 'ven al Manchester'! Yo quería ir, pero era reacio porque no sabía hablar inglés y en el United no había nadie que supiera portugués", afirmó a ESPN. Kleberson acabó siendo el único brasileño del club.

"Ronaldinho me convenció y fui al Manchester. Pero él nunca lo hizo", confesó el centrocampista quien fichó en 2003 y sólo disputó 30 encuentros a lo largo de dos campañas, al mismo tiempo que Dinho empezaba a destacar en Barcelona, club al que llegaba unos meses después del arribo de su amigo al United.

Se revela la traición de Ronaldinho a un amigo

Al final, Kleberson no tuvo permanencia en el Manchester United, y no le fue posible acostumbrarse a la vida en Inglaterra. Tuvo su paso por Turquía y luego de cinco años en Europa, volvió a Brasil, en donde permaneció hasta 2013, vistiendo las camisetas de equipos como el Flamengo y el Bahía, incluyendo el Paranense.