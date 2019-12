Se retrasa el fichaje del “Gallito” Vázquez

Se prolonga la llegada del mediocampista mexicano de 31 años, José Juan Vázquez quien ya había presentado los exámenes médicos con las Chivas de Guadalajara para ser el tercer refuerzo del club en el Clausura 2020, sin embargo, no ha sido formalizada su llegada y parece que se tambalea la negociación entre la directiva y el jugador, lo que complicaría todo al respecto de este fichaje.

De acuerdo a fuentes de periodistas deportivos, el equipo de Chivas no ha presentado al jugador como refuerzo oficial en sus redes sociales debido a que no existe un convenio al respecto del salario que Vázquez espera obtener de la directiva Rojiblanca. A diferencia de José Madueña y Uriel Antuna, que un día después de estar en Verde Valle fueron anunciados por el equipo, ‘Gallito’ no ha sido nombrado como refuerzo del club.

"Gallito" ya presentó sus exámenes medicos

Vázquez se vería obligado a regresar a Santos Laguna.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

En caso de no terminar por completar su transferencia, Vázquez se vería obligado a regresar a Santos Laguna, donde no será tomado en cuenta por el cuerpo técnico de Guillermo Almada, por lo que podría escuchar otras dos ofertas que tenía. Por otro lado habría que esperar para saber qué sucedería con el mediocampista de 21 años, Alan Cervantes, quien iba a los Guerreros como cambio por el ‘Gallito’.

Con información del a cadena TUDN, indican que además del fichaje de Vázquez, las llegadas de los elementos de los Tuzos Pachuca, Víctor Guzmán y Erick Aguirre, algo que sin duda alguna mermaría el trabajo previo a la temporada que está haciendo la directiva del equipo de Chivas comandada por Ricardo Peláez.

Te puede interesar: Martinoli estalla contra TUDN y los llama “asquerosos”

��⚪️ #REFUERZOS #CHIVAS



������������������������



También el Gallo �� José Juan Vázquez se le puede caer a Chivas.



������

No hay acuerdo entre jugador y directiva.



Victor Guzmán ❌

Erick Aguirre ❌

Gallito ❓❓❓❓@TUDNMEX @TUDNUSA — Erick López (@_ericklo) December 7, 2019

Por lo contrario Ricardo Peláez presidente deportivo no ha hablado al respecto, seguramente este lunes se convocará a conferencia de prensa para definir el futuro de estos tres jugadores que faltan por firmar contrato, para la siguiente temporada.

Únete a nosotros en Instagram