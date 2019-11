Se le complica a México en el voleibol clasificación para Tokio 2020

Su espíritu de guerreros, su constante lucha, la garra y la fuerza que muestra en cada partido serán la clave para que Juan Virgen y Lombardo Ontiveros clasifiquen a sus segundos Juegos Olímpicos, en Tokio 2020.

La dupla que le ha dado resultados históricos al voleibol de playa mexicano reconoce que el camino hacia la máxima justa deportiva será difícil más no imposible. Matemáticamente aún pueden clasificar por ranking en el Circuito Mundial FIVB que se está realizando en Chetumal, Quintana Roo, por lo que no tendrán margen de error.

México necesita esperar resultados.

"Indiscutiblemente será difícil. Llegar a unos Juegos Olímpicos es difícil en el deporte que sea, no somos la excepción, pero tampoco es imposible, ya lo logramos una vez y por qué no lograrlo dos veces. A veces a lo mejor las cosas no salen como uno quisiera que fueran pero los caminos tú los vas dibujando y eliges el mejor que te convenga para lograrlo.

"Matemáticamente se puede hacer todavía pero ya estamos hablando de ser muy constantes en los torneos que nos quedan, ya estamos hablando de la recta final, entonces hay mínimo margen o nulo margen para el error, entonces tenemos que ser muy constantes en los resultados", comentó.

En caso de no ganar el boleto por ranking, la dupla mexicana disputará el repechaje el próximo año que se celebrará en Cozumel.

"Difícil más no imposible y tratando de luchar lo más que se pueda, tratando de aprovechar las oportunidades que se presenten y tratar de alcanzarlo de poder agarrar esa oportunidad de poder estar en Juegos Olímpicos.

"Tiene que ser punto a punto, partido a partido, estar bien conectados, bien conjuntados y aprovechar cada cosa que se presente. Si podemos aprovechar cada cosa que se presente pienso que sí lo podemos hacer", expuso Ontiveros.

Obtuvieron el noveno lugar en el Mundial de Holanda 2015.

En 2015 hicieron historia al conquistar el noveno lugar del Campeonato Mundial Holanda y posteriormente se consagraron campeones de Juegos Panamericanos en Toronto, mientras que en Lima 2019 conquistaron la plata.

"Seguimos trabajando duro, como siempre. Lograr otra medalla en Juegos Panamericanos es algo difícil y en voleibol de playa es muy difícil, nosotros lo logramos y eso significa que hemos estado haciendo un trabajo constante pero siento que se necesita un poco más de ritmo y para eso se necesita ir a competir", enfatizó Ontiveros.

