Se le antoja un “PERICAZO” a Chávez en vivo (VÍDEO)

Julio César Chávez toma con humor la adicción que tuvo a las drogas tanto que en las transmisiones que realiza en las funciones de box las toma como bromas como la que hizo cuando Rodolfo vargas mencionó la palabra “perico” a lo que el gran campeón mexicano le bromeo diciendo que no se lo recordara porque se le hacía agua la boca.

El César del boxeo aprovechó una trasmisión que realizaba para Box Azteca cuando Vargas narraba que uno de los peleadores usaba un pantaloncillo en color verde como los pericos, cuando Chávez en broma recordó su pasada adicción a las drogas.

“Rodo no me hables de Perico… voy a cumplir 11 años limpio este 10 de agosto, se me hizo agua la boca Rodo”, comentó en tono de Broma Julio César Chávez.