Se filtra video del tiroteo entre Tyler Honeycutt y la policía

Por increíble que parezca pero en las últimas horas se ha filtrado un video del tiroteo que Tyler Honeycutt, integrante de baloncesto del Khimki Moscú, enfrentó contra la policía en su casa antes de perder la vida.

Tyler Honeycutt

El jugador estuvo varias horas atrincherado en su casa al mismo tiempo que agentes de la policía la rodeaban y trataban de convencerle para que se rindiera sin utilizar el arma que tenía en su dominio.

Comportamiento extraño

En las imágenes publicadas de hoy se puede observar que fue Honeycutt el que inició con los disparos y se capturó una plática con su madre en la que ella admite que su hijo, ex jugador de la NBA, se encontraba con un comportamiento errático luego de terminar la temporada, inhalaba gas de la risa, no comía y no dormía.