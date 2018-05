Se filtra lo que le dijo Sergio Ramos a CR7 después de insinuar su salida del Madrid

Tan sólo habían pasado pocos minutos luego de terminar el encuentro en Kiev, lugar que fue testigo de la victoria del Real Madrid sobre el Liverpool, el delantero portugués Cristiano Ronaldo provocó un escándalo al informar una posible salida del conjunto merengue. Ni siquiera habían levantado el trofeo y el crack luso puso en duda su permanencia, lo que no agradó muy bien en su vestuario. Al enterarse de sus declaraciones, en plena euforia de la celebración, el capitán Sergio Ramos mantuvo una charla con CR7 sobre lo que dijo.

Una vez que los comandados por Zidane festejaron con la 'Orejona' en el césped y regresaron al vestuario, Ramos hizo una interrupción a las risas y las bromas para hablar a solas con Ronaldo, quien había prácticamente dicho adiós.

De acuerdo a la información del diario MARCA, el zaguero y capitán madridista le hizo recordar al atacante que no era el momento.

"Cris no está bien lo que has hecho, no era el momento adecuado de decirlo. No insistas. Tienes que dar un paso atrás y nosotros te ayudaremos", le aclaró.