Se filtra lista de posibles bajas en Cruz Azul

Al no clasificar a la liguilla de la Liga Mx, la directiva del Cruz Azul empezó a depurar jugadores que no los considera aptos para la siguiente jornada al igual que no convencieron el técnico Robert Dante Sivoldi, aunque en los próximos horas se sabrá quienes reforzarán a la máquina para la siguiente temporada

De acuerdo al portal informativo Medio Tiempo, la tarde ayer viernes se filtraron una imágenes de una supuesta lista de transferibles en donde se encuentra el uruguayo Martín Cauteruccio, el español Edgar Méndez, el canadiense Stephen Eustaquio y los argentinos Bryan Angulo y Guillermo "Pol" Fernández.

Las primeras bajas de este invierno

Lista de TRANSFERIBLES De Cruz Azul

•����Brayan Angulo

•����Edgar Mendez

•����Stephen Eustaquio

•����Martin Cauteruccio

•����Pol Fernandez pic.twitter.com/NvcmY1OHne — Futbol Estufa (@FutbolEstufa1) December 6, 2019

Cabe mencionar que Sthepen, Bryan y Gullermo llegaron apenas para esta campaña, sin embargo el canadiense aunque Eustaquio sufrió una lesión en su debut que lo marginó de las canchas hasta octubre, sin embargo, en el primer equipo no tuvo actividad por lo que fue mandado a la sub-20 en donde en 10 partidos solo pudo anotar dos goles.

Sthepen es una de las bajas oficiales

Hoy, el cuerpo técnico esperaba tener a todos los jugadores, pero quedó claro que Eustaquio no seguirá más, ya que no ha reportado con el plantel e incluso sigue de vacaciones en Portugal y no ha regresado.

Por su parte Pol Fernández, el argentino trabaja con el club. Su padre y representante, Gustavo Fernández se encuentra en México, pero hasta el momento no tiene ninguna información de que su hijo no forme de los planes de Siboldi. La misma situación se ha presentado con Bryan Angulo, quien entrena con el equipo en estos días, pero nadie le ha notificado de su posible salida del club ni a su agente: José Chamorro.

Cruz Azul empezó a depurar jugadores

Cruz Azul culminó en la posición número 12 de la tabla general con 23 unidades, por lo que no le alcanzó los puntos para poder meterse a la fiesta grande.

