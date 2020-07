Se confirma el regreso de Fernando Alonso a la Fórmula 1

Luego de retirarse de la Fórmula 1 en el 2018, el piloto español Fernando Alonso regresará de nuevo a las pistas con una nueva escudería (Renault) luego de dejar a McLaren con quien logró mucho éxito.

Cuando Alonso dejó la F1 a fines de 2018, después de cuatro años tórridos y decepcionantes con McLaren, dijo que no era porque no podía conducir en un equipo superior, aunque en realidad no había asientos disponibles en los grandes equipos, sino más bien porque quería asumir desafíos más grandes fuera de la Fórmula 1.

La F1 celebra el regreso de Fernando Alonso

Fernando Alonso disfrutó de cierto éxito, ganando las 24 horas de Le Mans por segunda vez consecutiva con Toyota en 2019 y el campeonato general de WEC, pero no pudo clasificarse para las Indy 500 ese año, y por lo tanto otra oportunidad de lograr la legendaria 'Triple Corona' se deslizó por. Su debut en el Rally Dakar fue impresionante, pero después de haber visto triunfar a Carlos Sainz este año a los 58 años, sabrá que el tiempo está de su lado para conquistar ese desafío.

Pero aparte de los desafíos únicos, las personas cercanas a Alonso dicen que no solo se ha encontrado con mucho tiempo en sus manos, sino que se ha dado cuenta de que otros deportes de motor no le ofrecen el desafío que necesita en esta etapa de su carrera.

La carrera de Alonso en la Fórmula 1 se ha entrelazado con Renault, el fabricante francés que le dio el auto con el que consiguió su primera pole, su primera victoria y sus dos campeonatos mundiales de F1.

Alonso ha mantenido fuertes vínculos con la gerencia de Renault desde la última vez que dejó el equipo en 2009, y con los años se ha mantenido en contacto y siempre ha dejado la puerta abierta a un posible retorno. Pero las estrellas nunca se alinearon, principalmente porque Renault no tenía un auto capaz de pelear por el campeonato.