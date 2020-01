Se calienta Cerrone contra McGregor

Donald Cerrone se enfrentará al ex campeón de dos divisiones Conor McGregor en UFC 246 desde Las Vegas y los ánimos ya se empiezan a calentar.

En su pelea número 34 Donald Cerrone se enfrentará a McGregor quien anda en busca que se las paguen, luego que su carrera en el mundo de las Artes Marciales cerró con derrotas después de participar en un combate de boxeo con Floyd Mayweather y luego caer ante Khabib Nurmagomedov en octubre de 2018.

Donald Cerrone mencionó que el es mejor en el mundo de las artes marciales aun cuando no ha tenido en sus manos ni un campeonato pero sí ha logrado varios récord en la UFC.

Donald Cerrone asegura ser mejor que Conor McGregor

“¿Me siento como un mejor artista marcial mixto? Absolutamente. Siento que he estado en las trincheras. He estado en las grandes peleas. He recorrido este camino muchas, muchas veces”, declaró.

Dijo que el vencedor será el por la capacidad y experiencia que tiene en la UFC ya que será su pelea número 51 en el mundo de la Artes Marciales Mixtas.

Checa todo nuestro contenido de DEPORTES

Los animos entre Cerrone y McGregor se calientan

“Esta es mi pelea 51 de MMA saliendo de ese túnel. Literalmente, lo he hecho más que nadie”, mencionó.

Cerrone señaló que él no buscó la pelea, sino fue el ex campeón de la UFC quien solicitó enfrentarse en el octágono.

“No me importaba. Llamaron y dijeron que Conor quiere pelear contigo en las 170. Dije que sí, hagámoslo. No fue un latido más que eso”, aclaró.

Te puede interesar: Mexicanos la rompen en la WWE

Donald Cerrone es un experimentado de las Artes Marciales Mixtas

Agregó que se verán las caras antes de la pelea en un campamento que tendrán como entrenamiento.

“Ambos tendremos un campamento saludable y gordo. ¿Qué hay sobre eso? No tenemos que preocuparnos por pelear con la dieta y toda esa mierda. Solo podemos llegar a ser lo que queremos, entrenar duro y mostrarnos saludables y estoy emocionado. En general, para obtener el mejor Conor, el mejor “Cowboy”, esta es la única forma de hacerlo”, concluyó.

Síguenos en instagram y entrérate de las noticias trend de la semana