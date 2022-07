Se burlan de “Travieso” Arce por su miedo a la lluvia de Hermosillo

Algo que disfrutan muchas personas, sobre todo en Hermosillo, Sonora, o en ciudades donde abunda la sequía, son los días de intensa lluvia, pero eso es algo que le causa gran miedo a Jorge 'Travieso' Arce.

El famoso ex boxeador mexicano, recordado por ser campeón en cinco divisiones de peso, no la pasó para nada bien la tarde del pasado domingo, cuando en Hermosillo, donde actualmente reside, cayó una fuerte tormenta.

"No tienen idea el miedo que le tengo a la lluvia, me genera un pánico tremendo; me vine a vivir a Hermosillo porque según aquí nunca llueve, y acaba de caer un aguacero que ya me dieron ganas de regresarme a mi casa. Estoy en shock, no puedo, ¿qué hago?", escribió el mexicano Jorge Arce.

“Travieso” Arce recibió las burlas de los usuarios

Se burlan de "Travieso" Arce por su miedo a la lluvia de Hermosillo

Algunos usuarios aprovecharon el momento para intentar burlarse del 'Travieso' Arce al preguntarle si le gusta "ver gotas", en forma de albur, pero el ex campeón del CMB salió con una mejor respuesta, al responder "ver gotearte".

"Después de tanto golpe... ve nada más cómo quedaste", le escribió una persona. De igual manera, algunos de sus seguidores le dijeron que podría tener una fobia relacionada a la lluvia (ombrofobia) y otros compartieron su sentir.

El “Travieso” Arce narró la ocasión en que lo discriminaron en una tienda de Las Vegas y no lo querían atender porque lo vieron “muy jodido”, según contó en una a plática para un podcast de "Un Round Más" de Erik "Terrible" Morales.

“Travieso” Arce fue discriminado por su ropa

Se burlan de "Travieso" Arce por su miedo a la lluvia de Hermosillo

El boxeador reveló que lo discriminaron cuándo entró a una tienda de ropa de marca, donde al verlo le preguntaron si tenía dinero para pagar.La historia se desarrolló luego que el boxeador se convirtió en campeón mundial.

Jorge Arce reveló que aquella vez lo invitaron a una cena en Las Vegas donde estarían otros campeones, por lo que su representante le pidió que se comprara un traje, según contó el Travieso en el podcast.

