Se agotaron los boletos para la final del fútbol mexicano

A pocos días que se lleve a cabo la gran final del fútbol mexicano entre las Águilas del América y los Rayados del Monterrey, los boletos se agotaron en menos de 30 minutos.

La venta de boletos se abrió antes del mediodía de este viernes 20 de diciembre, para la final de vuelta el próximo 29 de diciembre y los aficionados de ambos equipos arrasaron con el boletaje.

En menos de 30 minutos se terminaron los boletos para la gran final entre el América y Monterrey

Fue a través de su cuenta de twitter del @ClubAmérica, que los azulcremas le dieron las gracias a la afición por el apoyo que la institución deportiva recibirá en la gran final cuando enfrenten al monterrey.

"Gracias a su apoyo incondicional el boletaje para la gran final en el Azteca se ha agotado", posteo el Club de Coapa en su cuenta oficial.

Gracias a su apoyo incondicional el boletaje para la gran final en el Azteca se ha agotado

— Club América (@ClubAmerica) December 20, 2019

Aficionados molestos no alcanzaron boletos

Aún cuando gran parte de la afición ya obtuvo su boleto para la gran final otro porcentaje ha manifestado su inconformidad por la venta de estos ya que no alcanzaron a comprar su pase para estar en el encuentro de las Águilas y Monterrey.

Denuncian irregularidades en la venta y gran parte de entradas además de la ineficiencia del sitio de Ticketmaster a la hora de querer comprar los boletos, cuando se anunció que ya estaban disponibles y no podían adquirir sus entradas.

Mira amado y querido @ClubAmerica ¿es esto justo? ¿Hasta cuándo dejarán a @Ticketmaster_Me hacer estas cosas? Son una burla. ������ pic.twitter.com/0PbJFsWW85 — Lego (@enriquelego) December 20, 2019

“Que pinche fraude me metí justo a las 11 y ya no había en ningún lado que pena”, “Apenas inició a las 11 para el público en general y 11:22 ya no hay”, Mira amado y querido @ClubAmerica ¿es esto justo? ¿Hasta cuándo dejarán a @Ticketmaster_Me hacer estas cosas? Son una burla”, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Cabe mencionar que existen algunas otras formas de poder asistir a la Gran Final a través de las cortesías de las marcas ligadas a América y al mismo Estadio Azteca.

