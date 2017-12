Se acabó el amor por Cristiano Ronaldo: Mbappé

Conocer a los ídolos de la infancia es algo difícil para las personas normales, pero no para los que a su corta edad son ídolos en sus clubes.

Eso es lo que está a punto de vivir Kylian Mbappé, el joven de 19 años quien ya es un referente en el ataque del Paris Saint-Germain, junto a Neymar Jr. y Edinson Cavani, pues jugará ante Cristiano Ronaldo.

Aunque ya tuvo la oportunidad de tomarse una foto con él y charlar un rato cuando era aún más joven, en esta ocasión compartirá cancha y dejará de lado su admiración con tal de ganar la eliminatoria en los octavos de final de la UEFA Champions League.

"Es un ídolo de mi infancia y fue bonito conocerle cuando visité el club. Pero yo soy un competidor, y una persona competitiva lo que quiere es ganar, ganar y ganar. Así que poco importa quién esté enfrente, lo que queremos es ganar. Le adoré cuando era pequeño, pero eso se acabó. Ahora voy al Bernabéu a jugar y a ganar", comentó.

El chico sensación reconoció la calidad de Cristiano Ronaldo y asegura que hay cosas que ha aprendido de él, pero actualmente goza de tener jugadores de mucho desequilibrio, quienes no le piden nada al portugués.

"Se aprende de ellos, claro. De alguien que ha ganado cinco Balones de Oro sólo te queda aprender. Es un gran jugador, pero aquí también los tengo. Aquí está Neymar, que para mí es muy parecido y está prácticamente al mismo nivel de Cristiano. De Cavani como goleador también aprendo".

Finalmente, se refirió a las posibilidades que tiene el PSG para ganar la Champions League: "¿Por qué no? Hemos hecho una muy buena fase de grupos y tenemos la oportunidad de demostrar al mundo que podemos eliminar al doble campeón de Europa. Así que no hay presión, para nada, la presión no cae sobre nosotros. Vamos a ir a hacer nuestro partido, nuestro juego, y lo vamos a dar todo para clasificarnos".