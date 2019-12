Scooby Doo, el personaje que anda en boca de todos

Luego que agarrara popularidad a través de la televisión al ser un personaje peciuliar en las gradas apoyando cada partido del Morelia Sergio Tolentino, mejor conocido como el ‘Scooby’ empezó a ser tendencia en las redes sociales al punto en que llegó a oídos del jugador de Monarcas, José ‘Shaggy’ Martinez, quien al enterarse de lo que hacía Checo por él, nunca dudó en ponerse en contacto para agradarle el apoyo: “Él nunca se la esperaba, se sorprendió mucho”.

“La primera vez que me lo llevé fue para el partido de Puebla, pero pienso que en ese partido no me vio porque recuerdo que fue un partido muy tenso y todos estaban muy concentrados”, dijo en entrevista con RÉCORD.

Su fama sigue creciendo

Se sorprende al ver las largas filas de personas quieren una fotografía con él

“Después pasaron como cuatro días y me di cuenta que el ‘Shaggy’ me estaba buscando por Instagram y me invitó a comer, me dijo que nos fuéramos a echar un ‘gazpachito’ en el centro de Morelia y ahí lo conocí. La verdad es que yo me sorprendí y sentí una emoción muy grande porque son personas públicas y son muy ocupadas y me sorprendió más que todo esto ocurrió cuando se estaba complicando el pase a la Liguilla”, reveló.

El ‘Scooby’ comentó como decidió caracterizarse de perro al estadio y se sorprende al ver las largas filas de personas quieren una fotografía con él y ver imágenes de su vestuario en las redes sociales.

Sergio Tolentino tiene una familia.

“Lo de la botarga fue porque visitando a un amigo que se dedica a organizar fiestas con inflables y botargas, me pidió que lo ayudara a mover unas cosas y en una de las cajas alcancé a ver qué se le asomaba la orejita de la botarga del Scooby”, apuntó.

“Y de inmediato pensé en el ‘Shaggy’, le dije que me la prestara para ponérmela e irme al estadio para que la viera el ‘Shaggy’, pensé en que sería un buen detalle para él, al final pensé en que no molestaría a nadie por llevármelo”, sentenció Sergio.

