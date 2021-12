Saúl ‘El Canelo’ Álvarez ayuda a niña de 15 años con costosa operación de pulmón

Saúl ‘El Canelo’ Álvarez es uno de los deportistas mexicanos más adinerados, pero su riqueza no sólo la invierte en él y su familia, pues en más de una ocasión el boxeador ha apoyado económicamente a personas que requieren con urgencia algún tratamiento para su salud o buscan alguna meta importante.

Recientemente, ‘El Canelo’ anunció que ayudará a una niña de 15 años de edad que enfrenta un tumor en el pulmón, por lo que requiere de una operación cuyo costo asciende a los 300 mil pesos.

Niña pide ayuda al Canelo

Una niña de 15 años pidió la ayuda de Saúl El Canelo Álvarez para pagar una operación de pulmón.

Karla Vanesa Martínez publicó en su cuenta de Twitter un video en el que explica haber recibido 26 quimioterapias para combatir un tumor que crece 5 centímetros por mes, razón por la que pone en riesgo su salud.

Agrega que ella quiere superar la enfermedad para cumplir las metas que se ha puesto a su corta edad, y pide a la comunidad de la referida red social compartir su video hasta llegar al boxeador a quien le pide ayuda para solventar la costosa operación.

“Quisiera que este video llegara al Canelo Álvarez para pedirle de su ayuda, ya que requiero de una cirugía de pulmón lo más pronto posible porque el tumor que tengo crece 5 centímetros por mes y ahorita ya está demasiado grandes.

“La cirugía tiene un costo de 300 mil pesos, cantidad que nosotros no podemos juntar en tan poco tiempo, por favor necesito de tu ayuda, quiero vivir, tengo ganas de vivir, cumplir mis sueños y las metas que tengo y a mi corta edad no he podido cumplir, quisiera poder saliendo de esta enfermedad”, dijo la pequeña al borde del llanto.

Canelo Álvarez ayudará a niña con tumor en el pulmón

El video de que publicó Karla este martes llegó hasta ‘El Canelo’ Álvarez, quien solicitó un número telefónico para que se pusiera en contacto con la familia de la menor y ver la posibilidad de apoyarlos.

No solo Canelo Álvarez ha mostrado que para ayudar a quién de verdad lo necesita, pues recientemente pudimos ver lo mismo con el entrenador del boxeador, Eddy Reynoso, quien se ofreció a donar 1 millón de pesos por cada gol que el Atlas le anotara a Rayados en los cuartos de final de la Liga MX.

Como informamos en La Verdad Noticias, Atlas empató a un gol con Monterrey, por lo que los niños con cáncer recibieron dicho apoyo para poder seguir con su tratamiento.

