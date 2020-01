Saúl “Canelo” Álvarez subirá al Ring en Mayo

Saúl “Canelo” Álvarez ya se encuentra listo para demostrar porque es el mejor boxeador mexicano libra por libra y el campeón peso semipesado de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) tendrá su primera pelea el 2 de Mayo cerca de las celebraciones del 5 del mismo mes.

El presidente de Golden Boy Promotion, Eric Gómez aseguró que estas fechas son importantes para el campeón mexicano, por eso siempre busca pelear en mayo y que en los próximos días se reunirán con Saúl para concretar los detalles del encuentro.

El año pasado, cuando detuvo a Rocky Fielding en tres asaltos en el Madison Square Garden de New York, ganó la versión "regular" del cinturón de peso súper mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Parece lógico que Saúl Álvarez, que comenzó su carrera a los 15 años como peso welter junior, se estableciera en 168.

Saúl “Canelo” Álvarez subirá al ring en mayo del 2020

"Personalmente, creo que esa es la mejor categoría de peso, donde será el mejor, en este punto de su carrera", dijo Gómez. "Esa es la categoría de peso con la que se sentirá mejor, el más fuerte. Pero no necesariamente significa que no volverá al peso semipesado, todavía tiene esa posibilidad. Renunciar al título, sí, era sobre el peso, pero no se trataba todo solo del peso", comentó.

Debido a la estatura que tiene Saúl Álvarez en el deporte, ha aumentado la flexibilidad y la importancia en términos de sus opciones, dijo Gómez. La realidad es que Álvarez puede atraer a los boxeadores para que lo enfrenten en los pesos de su elección con los pagos que eso supone.

El campeón mexicano Saúl Álvarez es el mejor libra por libra de la OMB

Saúl “Canelo” Álvarez le gusta pelear el 5 de mayo

El campeón mexicano le ha gustado pelear siempre en la fechas cercanas al 5 de Mayo en el 2018 el Canelo tenía planeado pelear con Golovkin el 5 de Mayo del pero fue suspendido por la Comisión Atlética de Nevada. luego de dar positivo por clembuterol en dos exámenes antidopaje. Esta pelea luego se llevó a cabo en septiembre.

Saúl Álvarez le gusta subir al ring en Mayo

En mayo del 2019 Saúl “Canelo” Álvarez venció por decisión unánime al estadounidense Daniel Jacobs ante una repleta T-Mobile Arena en Las Vegas, imponiéndose en 12 rounds con puntuaciones de 115-113, 115-113 y 116-112, para defender sus títulos de peso medio del CMB y de la AMB, y unificar el de la FIB.