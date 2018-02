El mánager del kazajo criticó que el mexicano corrió mucho en la primera pelea

El combate a llevarse a cabo el próximo 5 de mayo entre Saúl Canelo Álvarez y Gennady Golovkin promete incendiar el ring y a todo el público que este presente en el encuentro de revancha, pero será más intenso debido al intercambio de palabras, pues ahora el mexicano explotó contra el entrenador de Golovkin.

En vísperas de el encuentro entre ambos peleadores, el único cara a cara público que sostendrán para definir quien es el mejor de los dos.

Por ello la promoción de la segunda pelea entre los boxeadores ya comenzó, y con ella también los dimes y diretes.

Saúl Canelo Álvarez explota contra el entrenador de Golovkin

Durante una entrevista que reproduce la promotora Golden Boy, el mexicano respondió a las críticas que hizo Abel Sánchez, entrenador de GGG, pues señaló que durante la primer pelea de ambos, Canelo corrió en el ring comparándolo con Floyd Mayweather.

Esto reefieriéndose a que Álvarez así como subió al ring se fue, igual que el estadounidense y por supuesto que este señalamiento no se quedó sin tener una respuesta.

Ya que el mexicano, llamó “idiota” a Abel Sánchez, entrenador del kazajo, luego de las declaraciones que hizo por el primer combate que disputaron el pasado 16 de septiembre

“Si él cree que corrí, es un idiota”, dijo ‘Canelo’ en respuesta a Sánchez

Una publicación compartida por Golden Boy Promotions (@goldenboyboxing) el Feb 26, 2018 at 4:27 PST

“No, no me molesta, porque él cree que es un gran entrenador y no sabe lo que es el boxeo, no sabe lo que es el boxeo, lo que es tener técnica, lo que es saber boxear, lo que es hacer un movimiento, saber adaptarte a las circunstancias de la pelea, no ir sólo para adelante, sólo para adelante tirando golpes, esto es boxear, me extraña de él que dice que se cree un gran entrenador que no sepa distinguir lo que es tener técnica con lo otro que dice”, agregó.

Mientras tanto, Gennady Golovkin ni se inmutó por las amenazas del Canelo de mandarlo a la lona en el segundo asalto, aunque si reveló que la pegada de Saúl no es tan potente como se piensa...

“Escuché eso antes y es más de lo mismo, si quiere vencerme de esa forma será bueno también para mí y será bueno para la gente también, porque ellos van a ganar.

"La primera pelea fue una locura para los dos, recuerdo haber probado su poder y no fue nada extraordinario, la segunda pelea será más de lo mismo", sentenció.

Canelo vs Golovkin 2 será en Las Vegas

El recinto que albergará la Canelo vs Golovkin 2 será el T-Mobile Arena en la ciudad de Las Vegas, en donde se estarán disputando 12 rounds y estarán jugándose los pugilistas el campeonato mundial mediano. La organización corre a cuenta de las promotoras: Golden Boy Promotions y GGG Promotions.

Una publicación compartida por Saul Alvarez (@canelo) el Nov 18, 2017 at 1:32 PST

Saúl Álvarez llega a la Canelo vs Golovkin 2 con un registro de 49 victorias, de las cuales ha logrado 34 por la vía del nocaut, con un empate y una derrota; actualmente es el campeón mundial mediano.

Por su parte GGG llega a la Canelo vs Golovkin 2 con un total de 37 victorias, obteniendo en 33 ocasiones el triunfo por nocaut, un empate y hasta el momento no ha conocido lo que es la derrota. Y en la actualidad GGG es monarca mundial mediano CMB, AMB y FIB.