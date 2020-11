Saúl Alvarez PODRÍA REGRESAR al ring para Navidad (vídeo)

Saúl Álvarez luego de romper relación con la empresa de Oscar de la Hoya, Golden Boy Promotion, aseguró que no terminará el año sin subir a ring, por lo que espera que sea para Navidad cuando se ponga de nuevo los guantes.

En entrevista para Box Azteca, el “Canelo” declaró que a dos meses de concluir el año no terminará el 2020 sin subir al cuadrilátero y poder retomar el nivel que tenía antes que llegara la pandemia que detuvo al mundo del boxeo y de otros deportes a nivel mundial.

El "Canelo" Garantizó su regreso para Navidad

Saúl “Canelo” Álvarez, mencionó que podría ser la siguiente semana cuando pueda tener algo hecho, concreto y poder anunciar qué día, con quién, dónde podría ser el lugar que se realice su próximo encuentro.

El campeón de la AMB, del CMB, de la FIB y de The Ring de peso mediano, comentó que este año no terminará sin pelear, inclusive no descartó pelear en fechas alusivas para la Navidad o el mismo 24 de diciembre.

“Lo que quiero es pelear este año y cualquier día, para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa", dijo el “Canelo para Box Azteca.

Saúl Álvarez, aclaró que lo que quiere es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas, ya que todos los rivales en puerta son buenos peleadores. Por lo que ya analizan cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, para que sea una buena pelea de campeonato.

Saúl Álvarez rregresará al ring para Navidad

El "Canelo" ya cumplió un año sin pelear

Cabe recordar que tal y como lo ha informado La Verdad Noticias, la última pelea del “Canelo” fue el 2 de noviembre de 2019, cuando Saúl derrotó por nocaut al ruso Sergey Kovalev, por el título semicompleto de la Organización Mundial de Boxeo (OMB)., en el MGM de Las Vegas.