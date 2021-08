Sasha Banks no estará en WWE SummerSlam 2021 por circunstancias imprevistas

Aunque estaba programado un encuentro con Bianca Belair, Sasha Banks no estará en WWE SummerSlam 2021, aunque esto no parece probable ahora. La compañía todavía está promocionando ese partido, pero The Boss estuvo ausente de SmackDown esta semana.

Según un informe de PW Insider, el estado de SummerSlam de Banks no ha cambiado. Cuando se le preguntó qué está pasando con The Boss, se dijo que la creencia es que no podrá trabajar en la fiesta más grande del verano.

Sasha Banks no estará en SummerSlam 2021 pero tendríamos que ver cómo la WWE maneja esta terrible experiencia. Sobre todo luego que se filtraran pack de la estrella de la WWE, Sasha Banks.

Sasha Banks no estará en WWE SummerSlam 2021

¿Qué sucede con Sasha Banks?

Todavía están promocionando que este partido esté sucediendo, e incluso lo conectaron anoche en SmackDown. Belair se enfrentó a Zelina Vega y Carmella con Sasha Banks fuera, pero todavía necesita un oponente para Allegiant Stadium.

Ahora que se dice que Sasha Banks no estará en WWE es porque no se confirmó el encuentro, pero se espera lo mejor en esta situación. Vuelva a consultar con Ringside News para obtener actualizaciones constantes.

Sasha Banks estaría fuera

Hasta el momento no se sabe qué sucede con Sasha Banks.

El último reporte que se supo es que no se espera que ella pueda actuar en SummerSlam, pero ya hay comentarios que dicen “Si Banks tampoco está mañana, quizás sea el momento para que WWE ‘rompa el cristal’, por decirlo así, y adelante el regreso a la acción de Becky Lynch”.

Al momento no hay ningún tipo de anuncio oficial de la WWE, que Sasha Banks no estará en WWE SummerSlam 2021, por lo que todavía podría aparecer, y si no lo hace quizá Bianca Belair pueda tener otra oponente.

