Sarah Kohan y “Chicharito” Jr muestran su apoyo a la Selección Mexicana

La esposa de Javier “Chicharito” Hernández, Sarah Kohan, y su pequeño hijo Noah Hernández mostraron a través de redes sociales su apoyo a la Selección Mexicana y al delantero mexicano, ésto previo al duelo que sostendrá el Tricolor ante la escuadra de Estados Unidos como parte de la Fecha FIFA.

La modelo australiana no quiso dejar pasar la oportunidad de alentar a su esposo y a todo el combinado nacional, ya que através de su cuenta oficial de Instagram Sarah publicó una tierna foto en la que aparece ella y el mini “Chicharito” vistiendo los colores de la selección, la conmovedora foto está acompañada de la leyenda “México vs US, día de partido… Vamos papá”.

A tan sólo unas horas de haber publicado la fotografía miles de personas comenzaron a enviar lindos comentarios en los que resaltaban la bella familia que tiene el “Chicharito” Hernández, la hermosa instantánea ya cuenta con 88, 839 me gusta y poco más de 1,160 comentarios.

Se revivirá la Final de la Copa Oro 2019

México campeón de la Copa Oro 2019

El denominado clásico de la Concacaf entre la selección Estados Unidos y México será este viernes 6 de septiembre en el Estadio Metlife, en Nueva Jersey, encuentro en el que se revivirá la Final de la Copa Oro de este 2019, el cual se disputará a las 19:30 horas y será televisado por TV Azteca, TUDN, y Televisa Deportes.

