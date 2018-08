Santos hace presentación del nuevo cuerpo técnico que trabajará con Chava Reyes

Este martes Santos Laguna hizo la presentación de sus tres recientes incorporaciones, Juan Pablo “Chato” Rodríguez y Luis Canay para cerrar el cuerpo técnico de Salvador Reyes; también contemplando al refuerzo Deinner Quiñones, que se añade al plantel del entrenador tapatío y sería contemplado para el partido de fin de semana frente a Tigres.

“Cuando me ofrecieron venir torneos atrás me ilusionó seguir jugando. Pero cuando tomé la decisión de retirarme del futbol profesional y pasar a una nueva faceta, ya sabía que iba a venir para acá, quizás no como lo esperaba porque me habían ofrecido otras cosas. Cuando me habló Chava me sorprendió, pero no dudé en venir”, comentó Rodríguez.

Juan Pablo Rodríguez y Luis Canay funcionarán como auxiliares técnicos a lado de Rafael Figueroa. El argentino afirmó que estará en busca de estar a la altura de la institución, a la cual ya tuvo su paso durante el Bicentenario 2010, Apertura 2010 y Clausura 2011.

“Estoy muy feliz de volver a esta casa, mi compromiso con este cuerpo técnico, con la institución, con los jugadores, es tratar de entregar mi mejor versión en cuanto a lo profesional y en lo personal. Espero estar a la altura de la necesidad que tiene esta institución”, expresó Canay.

Santos Laguna

Por otra parte, el centrocampista Deinner Quiñones resaltó que se ha tomado el tiempo para estar pendiente de la institución albiverde, tanto así, que su llegada a la Comarca Lagunera es un sueño que está haciendo realidad.

“Sigo mucho al Futbol Mexicano y cuando los representantes me manifestaron la oportunidad de venir acá, no lo pensé dos veces. Es un sueño estar acá porque no solo es un club donde se juega futbol, sino que también se forma al ser humano y eso para mí es lo más importante”, declaró el colombiano.