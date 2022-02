Santiago Solari niega su salida como Director Técnico del Club América

Solari desmiente salida del Club América

Santiago Solari habló en conferencia de prensa al término del partido entre América vs Pachuca y desmintió su salida como director técnico del plantel de Coapa.

El argentino respondió a los cuestionamientos de la prensa por unos cuanto minutos, reconociendo la crisis por la que el equipo ha pasado a lo largo del torneo.

Esta derrota ante Pachuca parecería ser el ultimátum para Solari, sin embargo se espera que la directiva pronto analice las opciones que tienen para el cierre.

Solari fue cuestionado por la prensa deportiva en conferencia de prensa, donde respondió ante las inquietudes sobre su posible salida del plantel.

¿Merece Santiago Solari seguir en el América?, fue la pregunta clave que Cesar Caballero de ESPN lanzó hacia el técnico argentino.

Ante ello, Solari respondió: "Los abucheos son prácticamente lo mismo, las frases y otras se expresan con gritos, entiendo tu pregunta como periodista y tu entiende mi posición como profesional del deporte, el deporte se trata siempre de superar la adversidad, de no rendirse nunca y yo no me voy a rendir".

Para finalizar la conferencia, el argentino aseguró seguirá trabajando de lleno en la recuperación del equipo y con miras hacia los siguientes compromisos del Clausura 2022.

Los números de Santiago Solari en el Clausura 2022

Si bien ahora sabemos cuál es la postura de la dirección técnica, los resultados son otros, pues desde que Solari llegó al América no ha podido pasar más allá de los cuartos de final.

América solamente había recibido siete goles como local en ���� ������������ de temporada regular desde que Santiago Solari tomó el mando en 2021.

En este arranque del Clausura 2022, tras tres juegos en casa, ya suman ocho goles recibidos en la cuenta del América dirigido por Santiago Solari, ubicándose en el lugar 16 de la Tabla General de la Liga MX.

