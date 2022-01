Santiago Solari anuncia desabasto de jugadores para el América

América está a punto de enfrentarse contra Puebla, pero las cosas no pintan nada bien para las Águilas, pues recientemente el entrenador del Club, Santiago Solari, indicó que el equipo está incompleto, presentan un serio desabasto de jugadores y sus refuerzo no podrán ver minutos en la Jornada 1, por lo que señaló que este no era el inicio que esperaba.

Aseguró que el club está emocionado con el inicio del año, y que tendrán que echarle muchas ganas a los juegos para que no se vean afectados por la falta de jugadores.

“Estamos ilusionados con el año que empieza, pero desabastecidos al comienzo del año. Tenemos que compensarlo con nuestras ganas y competitividad. Ha habido cinco bajas deportivas de jugadores que estuvieron el semestre pasado, tenemos siete bajas por motivos de salud. Se incorporaron Valdés y Jonathan , pero ninguno de los dos tiene posibilidad de participar todavía. Buscaremos compensar con competitividad, pero no es el comienzo más cómodo para nosotros” indicó el director técnico del club América.

Entrenador del América indicó que tendrá paciencia

El director técnico quiere lo mejor para el club

Respecto a la llegada de sus refuerzos, el entrenador indicó que tendrá paciencia, él quiere lo mejor para el club y requiere elementos, pero confesó que las cosas no han sido fáciles para agregar jugadores.

“A la situación nos tenemos que adaptar como lo hemos hecho en el pasado, hay que adaptarse paso a paso y tener paciencia. Respecto al armado, nos armamos de paciencia y sabemos que todos queremos lo mejor"

Indicó que es parte de sus funciones señalar las carencias y virtudes del equipo y los jugadores, pero señaló que en ocasiones hay cosas que exceden su ámbito de competencia. Pese a ello indicó que está en “sintonía con el presidente y todo el mundo”, así mismo indicó: “Queremos lo mejor para el club, aunque luego las cosas no son sencillas”.

¿Qué ha ganado Santiago Solari?

En su carrera cómo futbolista tuvo multiple premio

El entrenador del América, Santiago Solari, es un ex futbolista que disputó más de 200 partidos con la camiseta del Real Madrid, en los que ganó 1 Copa de Europa, 1 Mundial de Clubes, 2 Ligas, 1 Supercopa de Europa y 2 Supercopas de España

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado de las noticias de hoy!