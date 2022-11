Santiago Giménez se pronuncia ante la posibilidad de quedar fuera de Qatar 2022

Santiago Giménez habla de la posibilidad de quedar fuera de Qatar 2022.

Santiago Giménez se pronunció ante la posibilidad de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022, previo a conocer la lista final de los convocados por la sección mexicana y aseguró que “no se podrán triste” de no ser elegido.

Santi Giménez es uno de los principales candidatos para quedar fuera de Qatar 2022 y su participación con la selección mexicana, depende de la recuperación de Raúl Jiménez.

Recordemos que Raúl Jiménez enfrentó una fuerte lesión de ingle, sin embargo de estar al 80 por ciento de su capacidad será el delantero elegido.

Santiago Giménez asegura que trabajará para ser parte de un Mundial

Santigo Giménez tiene probabilidades de quedar fuera de Qatar 2022.

Al ser cuestionado sobre las posibilidades de quedar fuera del Mundial de Qatar 2022 a elección del Tata Martino, Santiago Giménez aseguró que no se pondrán tristes, aunque sí seguirá trabajando para poder conseguirlo.

"No pasa nada, si me toca estar es por un propósito y si no, sé que más adelante será. No me voy a cortar las venas por no estar, pero voy a luchar porque es un sueño que tengo desde chico, pero no estar, no me pondrá triste" dijo.

De igual forma en La Verdad Noticias te damos a conocer que se dijo muy consciente de la situación que lo rodea, pues asegura sería poco “lógico” para el Tata Martino llevar a cuatro delanteros:

“Cuando el técnico juega con un solo delantero, entonces me lo imaginaba y por eso no me sorprendió tanto porque sabía que esa era la idea".

El delantero dejó en claro que apoyará a sus compañeros en Qatar 2022, dentro o fuera de la cancha: “Yo los apoyo de la mejor manera porque somos una familia y nos viene bien una competencia interna".

Santiago Giménez y la enfermedad que enfrentó

Santiago Giménez se debatió entre la vida y la muerte.

El deportista Santiago Giménez tuvo que luchar contra una trombosis a los 18 años, misma que lo hizo debatirse entre la vida y la muerte.

“A partir de ahí, todo lo veo positivo porque todo ha llegado muy rápido. Trato de acoplarme con los pies en la tierra”.

Recordemos que previó a conocerse la lista final de los convocados por la selección mexicana para Qatar 2022, se han creado muchas especulaciones y será el 11 de noviembre que se dé a conocer.

