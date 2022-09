Santiago Giménez mete otro golazo con el Feyenoord en Eredivisie: VIDEO

Santiago Giménez lo vuelve a hacer, marcó un gol en su partido contra el Spartta Rotterdam, lo que es considerado un clásico por ser de la misma región, y el Feyenoord lo resolvió de buena manera con un 3-0 final para animar a los fans.

En el juego quien iniciaba de titular era Danilo, goleador en liga con el club, ya que tiene cinco tantos en su favor, por lo cual Arne Slot lo puso de inicio, a pesar de los goles en Europa League de mexicano, que tuvo una polémica entre semana.

Y al principio del duelo quien ponía las cosas claras era el propio capitán del Feyenoord, quien tuvo la pelea con Santiago Giménez por el cobro de un penalti en el duelo ante la Lazio, pero esto no evitó que diera un buen partido este día, como te contamos en La Verdad Noticias.

Para el siguiente tanto fue Timber quien regresó hace poco al club desde el Ajax, y logró convertir el segundo tanto que ponía clavos al ataúd del equipo visitante, y todo se selló en el segundo tiempo gracias al hijo del Chaco.

Así fue el gol de Santiago Giménez

Giménez hizo lo suyo

El delantero mexicano entró de cambio al minuto 60, y fue pocos minutos después que logró hacer lo que quería, un gol para demostrar que alza la mano para que lo tomen en cuenta como el titular del equipo, en una excelente asociación.

Paixao, jugador brasileño colaboró en una excelente jugada individual para dar la asistencia a Santiago Giménez, y colaborar con el que es su segundo gol en la Eredivisie, pero se espera que no sea el último, ya que su nivel da para mucho más.

El gol de Santiago Giménez ���� ante Sparta Rotterdam en Eredivisie. La manera de anticipar la espalda del central y atacar el espacio fue muy buena. Luego, gran definición a segundo poste. Golazo.��⚽️ https://t.co/A21TPo7b7l — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 11, 2022

Santiago Giménez se disculpó con el capitán del Feyenoord

Kökcü obtuvo las disculpas

Luego de la disputa que tuvo por no dejarle cobrar el penal al capitán del club, el mismo jugador dijo que se sentía algo decepcionado de que no respetara lo que son las jerarquías que se establecieron por el entrenador, pero no se quedó así.

Snatiago Giménez decidió optar por la decisión más madura y pidió disculpas al Kökcü por no haber respetado el orden de cobradores, argumentando que en México todo se hace diferente, y al final todo el asunto se olvidó.

