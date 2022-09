Santiago Giménez es considerado “como un peleador callejero mexicano”

El delantero mexicano Santiago Giménez ha sorprendido gratamente durante sus primeros partidos con el Feyenoord al marcar cuatro goles en seis partidos oficiales entre Eredivisie y Europa League.

Ante su desempeño mostrado hatas el momentoRazón por la que analistas de los Países Bajos entre quienes se encuentra exjugadores neerlandeses que se han rendido en halagos al delantero mexicano.

"Giménez es un peleador callejero mexicano, que no descansará hasta conseguir un puesto de titular. A expensas de cualquiera. Creo que Giménez se convertirá en el primer delantero del Feyenoord", refirió Wim Kieft, seleccionado de Holanda en los 80.

Santiago Giménez con el Feyenoord

"Giménez juega muy orientado al gol, con muchas ganas, agresivo, tiene buen cabezazo y siempre persigue el gol. En términos de juego de futbol, entrega menos que Danilo", agregó Kieft en su columna en De Telegraaf.

Además, los ex seleccionados neerlandeses, Mario Been y Wim Kieft, comparten que el ex atacante de la Máquina de Cruz Azul será pronto el delantero titular con el conjunto del Feyenoord.

"El Feyenoord disfrutará de Giménez, estoy absolutamente convencido de eso", dijo Been en el podcast Dick Voormekaar. "Tiene algo extra. Tiene esa urgencia absoluta por el gol, absolutamente quiere marcar. Se puede ver en todo.

Feyenoord pierde el invicto ante el PSV

La Eredivisie tuvo este fin de semana uno de sus encuentros más importantes con el PSV vs Feyenoord, donde dos equipos invictos se enfrentaban para demostrar quién es el mejor de los dos, y había duelo de mexicanos con Santiago Giménez y Erick Gutiérrez.

A pesar de esto, ninguno de los dos comenzó como titular el partido, ya que sus entrenadores decidieron darle la confianza a otros jugadores más, pero eso no hizo que el duelo perdiera emociones, puesto que tuvo hasta siete goles (4-3).

