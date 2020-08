Santiago Giménez en Cruz Azul QUIERE SER Campeón de Liga MX.

Uno de los últimos grandes ídolos del conjunto del Cruz Azul es sin lugar a duda Christian el ‘Chaco’ Giménez, quien a pesar de no haber conquistado el tan anciado título de Liga MX, se ganó por su entrega el cariño a la afición y ahora su hijo Santiago Giménez busca hacer su propia historia y quiere lograr poderles dar la novena corona en el futbol mexicano a la institución a los fanáticos del cuadro de La Noria.

"El apellido no pesa, al principio puede ser un poco, pero ahora me queda claro que tengo que hacer mi propia historia y sacar de lado lo que hizo mi papá".

Santiago Giménez.

Santiago Giménez quiere su historia en la Liga MX

El conjunto del Cruz Azul enfrentará en la Jornada 6 al Atlético San Luis y buscará seguir en la parte alta de la tabla general del Torneo Guardianes 2020 de la Liga MX, en dicho duelo Santiago Giménez buscará seguir siendo una pieza clave del estratega Robert Dante Siboldi y poder responder cuando sea requerido en este certamen.

"Ha sido como mi director técnico interno, siempre me decía qué hacía mal o bien, me instruía, ese liderazgo que tenía antes en la cancha ahora lo va reflejar ahora como técnico, le va a ir bien primero Dios".

Fueron las palabras del joven Santiago Giménez de solamente 19 años de edad sobre su padre, quien siempre ha estado a su lado para irlo guiando dentro y fuera de la cancha. Ahora el ‘Chaco’ se encuentra dirigiendo al Cancún FC en la Liga de Expansión, pero eso no impide que el ahora técnico no deje de aconsejar al joven goleador del Cruz Azul, quien busca dejar su propia huella en La Noria y no vivir a la sombra de su padre.