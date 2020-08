Santiago Giménez, amuleto de Cruz Azul para NO PERDER.

En la noche del domingo el conjunto del Cruz Azul venció 3-1 al equipo del Atlético San Luis por duelo de la Jornada 6 del Guardianes 2020, en dicho compromiso con los tres puntos obtenidos se pusieron como líderes en la Liga MX y además uno de sus amuletos hizo gol, Santiago Giménez; quien cada que marca con la institución de La Noria el equipo no pierde.

El tercer gol de los Cementeros fue obra del hijo del ‘Chaco’ Giménez, hoy técnico del Cancún FC en la Liga de Expansión. Y que sirvió para continuar como un amuleto para los del Cruz Azul, ya que cada que hace gol el ‘Chaquito’, los pupilos del estratega charrúa Robert Dante Siboldi no pierden el partido en disputa.

Santiago Giménez en Cruz Azul.

Giménez amuleto para ganar la Liga MX

Con el tanto marcado por Santiago Giménez ante el Atlético San Luis, el joven goleador de los Cementeros llegó a cuatro tantos con dicha institución. Su primer gol fue ante el Toluca en el pasado Clausura, en un partido que terminó 3-3, de igual forma marcó en el duelo en el que Cruz Azul se impuso 3-1 ante Pachuca, ante el León en el compromiso en el que ganaron 2-0 y en el citado duelo de 3-1 ante el Atlético San Luis del reciente Torneo Guardianes 2020.

No cabe duda que Santiago Giménez de 19 años de edad se ha convertido en un fuerte amuleto del equipo del Cruz Azul, ya que cada que marca el hijo de uno de los ex futbolistas más queridos por la afición celeste, no pierden y esperan que de la mano del joven delantero puedan conquistar en este certamen su noveno cetro de Liga MX; mismo que se les a negado desde hace poco más de 22 años cuando vencieron al León.