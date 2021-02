Santiago García se suicida con un arma de fuego en su departamento (VIDEO)

El futbol de Argentina está de luto, tras darse a conocer que Santiago “Morro” García fue hallado muerto este sábado en su departamento de Mendoza, Argentina. Los primeros reportes indican que el futbolista de 30 años se suicidó con un arma de fuego.

De acuerdo con reportes de varios medios locales, el futbolista uruguayo fue encontrado sin vida en su departamento, y según las investigaciones se trató de un suicidio, pues el delantero del Godoy Cruz se encontraba en tratamiento psiquiátrico por depresión.

El jugador de 30 años, quien todavía tenía contrato con el club argentino, había sido separado por el presidente José Mansur, persona con la que no tenía una gran relación, pues en diciembre mostró su descontento hacia el charrúa.

Santiago García fue tachado por Mansur

“Tú no puedes ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido, si no cumplen no pueden estar”, indicó Mansur.

García fue un ídolo del club Godoy Cruz al anotar más de 51 goles en los 4 años que defendió al equipo argentino, sus grandes actuaciones hicieron que llamara la atención de la Liga MX, por lo que los Diablos Rojos del Toluca buscaron sus servicios para el Clausura 2019.

Como te informamos en reportes anteriores de La Verdad Noticias, el delantero de Godoy Cruz fue pretendido por los grandes de Argentina en varias ocasiones, además de otros clubes extranjeros.

Es importante mencionar que tras el hallazgo, la agencia oficial Télam indicó que la fiscal Claudia Ríos investiga las causas de su muerte. Medios locales señalan un presunto suicidio.

"Fuiste héroe, fuiste goleado, fuiste amigo y familia, fuiste todo lo que una persona desea ser cuando agarra una pelota", tuiteó Godoy Cruz."Muchas gracias por tanto Morro", añadió el club argentino.

