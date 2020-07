Santiago Cáseres dejara al América al concluir el Apertura 2020

Las Águilas del América que actualmente disputan la Copa por México no han contado con su mediocampista estrella Santiago Cáseres, quien no se encuentra al 100% físicamente por lo que Miguel Herrera no han contado con él para ubicarlo en el 11 inicial y quien estaría contando los meses para dejar Coapa y regresar a jugar en europa.

Santiago Cáseres llegó al América luego de jugar en el Villarreal, donde dejó una buena imagen, para cubrir la baja que dejó su compatriota argentino Guido Rodríguez quien dejó a las Águilas para jugar con el Betis.

Cáseres quiere regresar a la revancha europea y acaba su préstamo



Aguilera será renovado un año más https://t.co/vUug5soknU — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) July 8, 2020

Santiago Cáceres regresará al fútbol español

Santiago Cáseres, quien pertenece al Villarreal, buscaría volver al fútbol europeo y tener su segunda oportunidad en el alto nivel de competición, luego que con el América no ha podido ubicarse ni demostrar la calidad con la que dejó el balompié español ya que tan solo ha disputado 5 partidos en el Clausura 2020 dos de ellos como titular.

Te puede interesar: ¡Sorpresa en el América! Viñas y Cáceres listos para enfrentar a Pumas

En caso que el jugador argentino no convenza a la directiva de las Águilas ni a Miguel Herrera en el Apertura 2020, Santiago Cáseres regresaría con el Villarreal en diciembre en caso de que el América no lo compren, situación que por las lesiones o bajas por el estado físico no ha convencido a Miguel Herrera quien ha mencionado que hasta ahora es complicado fichar definitivamente al futbolista.

La aportación de Santiago ha sido limitada y su nivel por debajo de lo esperado, siendo que, el paraguayo Richard Sánchez ha dominado el centro del campo para las Águilas y Rubén González su acompañante. Son diferentes los factores que complican la permanencia de Cáseres en el fútbol mexicano.