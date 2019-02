San Luis asegura que el pase de Chivas a Cuartos de Final de Copa MX fue arreglado.

Luego de caer 2-1 en los Octavos de Final de la Copa MX, los futbolistas de San Luis salieron muy molestos con el arbitraje del silbante Óscar Mejía García; afirmando que el pase de Chivas fue arreglado para que se diera el Clásico ante el América.

CMX| 8vos| 2T|⏱90’| #GDL �� vs #ADSL ��⚪| 2-1 Se acaba el partido en el estadio de @Chivas . ¡Muchas gracias por su apoyo, afición! Seguiremos dejando el corazón en la cancha por ti. #CaminoALaGloria �� #LuchemosJuntos ���� pic.twitter.com/Wu0aEtN5zX

La calentura tras la eliminación hizo que el futbolista Leandro Torres explotara en la zona mixta al finalizar el encuentro en el Estadio Akron.

“Expulsa a un chico de 17 años que no tiene la intención de pegarle a Pulido y lo echa después un compañero me dice que el mismo árbitro le indicó que no era tarjerta roja”.