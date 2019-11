Samuel Eto'o ESTUDIARÁ en Harvard, de las canchas a las aulas.

En el presente año la leyenda del futbol de Camerún, Samuel Eto’o de 38 años de edad, anunció su retiro de las canchas, pero ahora anunció que estará ingresando a las aulas de Harvard para prepararse y así poder llevar un mejor control de lo que son sus negocios.

Fiel a su costumbre como lo hizo en su carrera como futbolista, Samuel Eto’o sigue dando de qué hablar, ahora lo hace fuera de las canchas y sin el balón, ahora el camerunés dio a conocer que fue aceptado por la prestigiosa Universidad de Harvard para que a partir del mes de enero de 2020 ingrese a estudiar un curso de economía.

El anuncio de su próximo ingreso a las aulas de Harvard lo dio a conocer en una entrevista, dando a conocer que el a partir del año entrante estará viviendo en la ciudad de Boston, Estados Unidos, para poder tomar su curso de economía en la prestigiosa Universidad.

"No será fácil, pero me abrirá nuevas puertas. Cuando eres futbolista pagas a otros para que se encarguen de tus negocios. Pero cuando te toca hacerlo tú mismo, y quieres que crezcan, necesitas nuevos conocimientos", declaró Samuel Eto'o de 38 años a la revista Jeune Afrique.

El ex futbolista camerunés del Barcelona, Samuel Eto’o, es la imagen de una empresa de apuestas deportivas de nombre BETTO. Además en el pasado año 2012 el ex goleador del Barcelona e Inter de Milán tuvo una empresa de telefonía de nombre Set’Mobile, misma que terminó en quiebra y por ello ahora el ex delantero de 38 años de edad busca poder prepararse de una mejor manera para poder administrar de manera correcto sus negocios.

Samuel Eto’o es considerado uno de los mejores futbolistas del continente africano de todos los tiempos, tal vez su mejor época la vivió con la camisa del Barcelona e Inter de Milán; además de que es el máximo romperedes de su selección con 56 tantos.

