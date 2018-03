Sampaoli reveló secretos de vestidor de Chile

"Le gusta tomar y no se controla. Cuando veníamos en el avión de vuelta de Lima, me fue a preguntar si podía abrir una cerveza que había comprado en el aeropuerto. Le dije que no, que venían dirigentes y otras personas. Igual él y otros se consiguieron una botella de whisky", añadió.

"Si seguimos así y no realizamos cambios profundos es difícil que Chile llegue al Mundial de Rusia", profetizó Sampaoli, que agregó que había empezado a planificar un recambio y tenía en mente a jugadores como Felipe Mora, Diego Silva, Nicolás Castillo y Nicolás Maturana.

"Todo el mundo sabía que Vidal llegaba curado (borracho)", aseguró la madre de Bravo, el capitán de una selección que ya busca al sucesor de Pizzi en una lista encabezada por Manuel Pellegrini e integrada por los argentinos Eduardo Berizzo y Marcelo Gallardo, y el uruguayo Martín Lasarte.

El ex seleccionador de, vaticinó en 2015 queno clasificaría al Mundial de 2018 y reveló secretos del vestidor que hoy son de dominio público, tras concretarse el fracaso de la Roja en la carrera a Rusia. El diariopublicó este jueves los detalles de la conversación que el actual entrenador demantuvo entonces con un grupo de periodistas de, algunos de los cuales ratificaron la charla. Sampaoli estaba aún al frente de lay afirmó que la clasificación asería muy difícil por el bajo nivel de algunos jugadores y lo complicado que era manejar el vestuario. "Hay jugadores que ya no dan el tono. Acada vez que lo veo está peor que antes.ya no da el nivel en que quiero que juegue con la Selección,sólo piensa en las fiestas cuando lo nomino", dijo. "Ninguno de ellos está para enfrentar una eliminatoria como la que tenemos por delante". En ese sentido, aseguró que el caso deera para un especialista médico, dado su gusto por el alcohol.Destacó aa quien "le gusta divertirse, pero ya no bebe", mientras que decomentó que "a veces amanece con sus audífonos puestos y se sienta solo a tomar el desayuno, sin hablar con nadie". Afirmó Sampaoli que al capitán,"lo hacen poner la cara pero son otros, los de la 'Banda Pitillo' los que lideran el equipo". Según medios locales, en esa banda estabanTras la eliminación, la esposa de Bravo acusó a varios jugadores de borrachos, lo cual fue confirmado este jueves por su madre (suegra del arquero),al Canal 13, donde aseguró que el "Rey David" negoció con autoridades para que no se difundieran imágenes de las cámaras de seguridad de un casino donde vivió una noche de fiesta previo a un juego de eliminatoria.