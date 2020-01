Samoa Joe y Kevin Owens buscan alianza en la WWE

Los luchadores Samoa Joe y Kevin Owens están buscando alianzas en la World Wrestling Entertainment (WWE) para poder vencer al ex miembro de shield que ahora forma parte de otro equipo y están adueñándose del mundo de la lucha libre en la empresa de Vince Mcmahon.

Luego de sufrir los embates de Seth Rollins, Samoa Joe ha buscado al luchador canadiense, Kevin Owens para formar una dupla que termine con los miembros de AOP y poder vencer a Seth Rollins en el cuadrilátero ya que este ha buscado la manera de atacar a ambos luchadores en cada función que se presentan.

Seth Rollins y AOP atacan al mundo de la WWE

Tan solo la semana pasada, el ex campeón de los Estados Unidos, Samoa Joe fue atacado por Rollins y su equipo quienes subieron al ring para sucumbir con el originario de Orange, California.

Kevin Owens sufrió los mismos embates por parte de Rollins y AOP pero esta ocasión recibió la ayuda de Samoa Joe quien no dudó en subir al cuadrilátero para defender al ex campeón intercontinental que sufría los ataques del ex miembro de shield.

Seth Rollins y AOP son indestructibles en la WWE

Cabe recordar que luego de la unión de Seth Rollins con AOP en WWE, varios luchadores han sufrido a manos de este poderoso equipo, pero podría llegar quien les ponga un alto. Desde hace un par de semanas, Kevin Owens entró en guerra con Authors of Pain, a la cual rápidamente se incorporó de Seth Rollins, después de masacrar a Owens, la siguiente víctima fue Rey Mysterio, quien le había manifestado su apoyo a KO.

