Salvador Cabañas revela el motivo por el que le dispararon

Salvador Cabañas reapareció tras 11 años del atentado que sufrió en el Bar-Bar de la Ciudad de México, cuando brillaba en el América, y reveló el motivo por el que 'El JJ' le disparó en la cabeza.

El ex delantero paraguayo, que llegó a México en 2003 para jugar con Jaguares de Chiapas, se sinceró sobre los hechos que le costaron su carrera tras ser baleado en el interior de un baño del Bar-Bar por José Jorge Balderas Garza, alias JJ.

Fue durante la inauguración de un Centro de Rehabilitación en Morelia que ‘Chava’ Cabañas recordó sus tiempos con el América y habló por primera vez sobre los hechos de aquella noche.

La razón por la que le dispararon a Cabañas

Cabañas vive con una bala incrustada en la cabeza.

El paraguayo comentó que la pelea que tuvo con el JJ se originó a causa de una apuesta que el agresor hizo en contra del América, y que tras haber anotado varios goles le hizo perder.

“En ese partido ante Morelia, yo había marcado dos o tres goles me parece y ganó el equipo, supuestamente él apostó en contra de nosotros y por eso sucedió. Yo no recuerdo bien, pero es hasta donde me acuerdo".

El también ex seleccionado guaraní dejó en claro que no guarda rencor contra el JJ, pues lo más importante es que sigue vivo.

"Siempre lo voy a decir y si encuentro al señor delante de mí le diré que lo perdono, por algo estoy con vida y siempre le agradeceré al ser supremo y a la gente que me apoyó", remarcó el ex jugador de 41 años.

Salvador Cabañas en 2021

Cabañas visitó el Estadio Azteca y convivió con algunos jugadores.

Tras haber salvado su vida de forma casi milagrosa, Cabañas vivió varios años en Paraguay, donde se dedicó a la panadería, y ahora está de vuelta en México con todo e intenciones de hacer una película para contar la verdad sobre su atentado.

“En algún momento va a salir todo eso, ahora estamos viendo qué hacer; posiblemente salga una película, estamos conversando”, dijo ‘El Mariscal’, quien además reveló que no está pasando dificultades económicas.

Esta semana, Salvador Cabañas se reunió con algunos jugadores del Club América e incluso publicó una foto con Guillermo Ochoa, el único de sus ex compañeros que sigue jugando en el nido azulcrema.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.