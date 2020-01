Salvador Cabañas perdona al JJ tras disparo en la cabeza (FOTOS y VIDEO).

Han pasado 10 años de aquel fatídico momento en el que en ese entonces el futbolista paraguayo del América recibió un disparo en la cabeza cuando se encontraba en el Bar Bar de la ciudad de México y que truncó su carrera futbolística, luego de una década de aquel lamentable hecho el guaraní Salvador Cabañas aseguró que ha perdonado al JJ, quien accionó su arma en su contra.

"Yo estoy bien. Ya me olvidé de eso. Ya lo había dicho públicamente y lo repito: le perdono al tipo que me hizo eso y destruyó mi carrera. No tengo ningún problema en decirlo. Lo importante es que estoy vivo", expresó Salvador Cabañas en una entrevista con la AFP en la humilde vivienda de sus padres, en Itauguá, en las afueras de la capital paraguaya.

El ex futbolista sudamericano se encontraba viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, además de que pronto disputaría el Mundial de Sudáfrica 2010, se dice tenía un preacuerdo con el Manchester United para emigrar a Europa y cuenta en la entrevista el momento de los hechos que truncaron su carrera en el futbol.

“Dicen que (Balderas) era uno de los mayores narcotraficantes de México. Todo pasó de la nada. Me dijo que yo le estaba robando a México. Yo estaba compartiendo con mi expareja después de un partido y ahí pasó”, mencionó Salvador Cabañas.

Cabañas espera vivir muchos años más

Luego de lo vivido contó que cuando se encontraba en su momento debatiéndose entre la vida y la muerte, sus ganas de salir adelante y recuperarse; hicieron que muchos quedaran sorprendidos e incluso los propios médicos que lo atendido. “Hasta los doctores se sorprendieron. Dijeron que nadie sobrevive a esa clase de atentado. Escuchaba que decían que ya no iba a caminar más. Pasó el tiempo y volví a caminar y se sorprendieron todos. Viene gente a verme. Viene gente en silla de ruedas, gente que cree que nunca más va a caminar. Hay uno que un mes después volvió a caminar”.

Ahora Salvador Cabañas a dejado de practicar el deporte que tanto ama, esto debido por la situación de tener alojada en la cabeza el proyectil que acabó con su carrera.

“Practico vóley con mis amigos del barrio. Lo que pasa es que los médicos me prohibieron cabecear, porque la bala que tengo incrustada en la nuca se puede mover y me puede hacer daño. Me dicen que puedo quedar paralítico. Está alojada encima de la vena principal”.

Cabañas ahora de 39 años de edad se encuentra muy seguro de tener una vida longeva y no guarda rencor alguno por el JJ, quien el pasado 25 de enero de 2010 disparó en contra del en ese entonces futbolista del América y le dejó sin cumplir sus metas y objetivos a sus 29 años de edad en ese momento. “Voy a llegar a viejo. Tengo muy buena salud. Trato de disfrutar de la vida y de los amigos. Mis padres son los que hicieron que me aferrara a la vida”.

