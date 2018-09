Salvador Cabañas asegura que el América se olvidó de él tras accidente

Salvador Cabañas, quien fuera jugador de las Águilas del América, declaró que su ex equipo se olvidó de él luego de un accidente que sufrió, donde le dispararon en la cabeza.

De acuerdo a Récord, Cabañas confesó que el América le ofreció muchas cosas cuando su carrera se encontraba en el apogeo. El futbolista se colocó como uno de los mejores jugadores de las Águilas.

"Había firmado un precontrato por 1 millón 700 mil dólares para una transferencia a Europa. Me avisaron que mi destino sería el Manchester United y el América me dobló mi salario, me dieron un departamento en Acapulco y otro en Cancún para retenerme.”, dijo Cabañas.

Sin embargo, asegura que no todo fue miel sobre hojuelas, porque cuando pasó por el accidente, el equipo se olvidó completamente de él, asegurando que todo cambió con el equipo.

“Ahí, cuando uno está bien, siempre están contigo, te agradecen y todo, pero después se olvidan de muchas cosas.”, añade Salvador.

Cabañas asegura que en Paraguay también le dieron la espalda

Salvador Cabañas también confesó que se en Paraguay era un ídolo del futbol, pero cuando sufrió el accidente, nadie de la Federación Paraguaya de Futbol se acercó a él, afirmando que la gente común sí se acuerda de él.

"Yo era ídolo en Paraguay. Nadie de la Asociación Paraguaya de Futbol y ningún compañero se acercó en mi peor momento. La gente común sí se acuerda de mí, los respeto mucho y eso es lo que te levanta siempre. Así es la vida, parte de la vida del futbol es así", sentenció Salvador Cabañas.